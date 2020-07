ASF ponownie w świńskiej zagrodzie

Mamy 7. ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń 2020 roku. Zostało wykryte w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń (5 warchlaków, 1 tucznika i 4 lochy), położonym w miejscowości Wola Obszańska, w gminie Obsza, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń Inspekcja weterynaryjna wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby.

Jak podkreśla Główny Inspektorat Weterynarii, afrykański pomór świń nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Dlatego GIW apeluje do hodowców o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Konieczne jest zgłaszanie zachorowań i padnięć – świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt do lekarza weterynarii, kupowanie świń wyłącznie z pewnego źródła, utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Ponadto wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.