ASF jest też na Ukrainie. Pojawiły się nowe ogniska choroby

W styczniu 2025 r. wykryto na Ukrainie przynajmniej 3 ogniska afrykańskiego pomoru świń. Informuje o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów.

ASF na Ukrainie w roku 2024

Afrykański pomór świń pojawiał się na Ukrainie również w ubiegłym roku. Opublikowany 5 listopada komunikat Держпродспоживслужбy (Derżprodspożywsłużba) informuje, że w obwodzie kirowogradzkim odnotowano przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF): padło 8 zwierząt.

– Ognisko stwierdzono na terenie prywatnego gospodarstwa domowego we wsi Kozackie we wspólnocie terytorialnej Petriwska rejonu Oleksandrijsk obwodu kirowogradzkiego, w którym trzymano 26 głów świń – informuje komunikat ukraińskiej instytucji.

Zgłoszenie o śmierci zwierząt wpłynęło 2 listopada do rejonowej Derżprodspożywsłużby w Oleksandryjsku. Specjaliści medycyny weterynaryjnej ustalili, że 1 listopada w prywatnym gospodarstwie padło 1 prosię, a następnego dnia kolejnych 7 prosiąt. Chore zwierzęta przed śmiercią wykazywały takie objawy kliniczne, jak: ogólna depresja, letarg, ciężki oddech, utrata apetytu, podwyższona temperatura ciała do 42,0℃, zanieczyszczenia krwi w kale. W związku z tym wyznaczono strefę ochronną o promieniu 3 km. Wyznaczono także strefę monitoringu (nadzoru) o promieniu 7 km. Jak informuje Derżprodspożywsłużba, był to 7 przypadek ASF w obwodzie kirowogradzkim w 2024 r.

Ogniska ASF w styczniu

W dniu 4 stycznia 2025 roku wpłynęło zgłoszenie o śmierci świń w firmie Agrofirm Vpered LLC, która mieści się na terenie Rady Wsi Mikołajów we wsi Mikołajówka, rejon sumski. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF, w dniu 5 stycznia 2025 r. zwołano posiedzenie Państwowej Nadzwyczajnej Komisji Przeciwepidemicznej przy Administracji Państwowej Rejonu Sumy. Stwierdzono rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń z ogniska. Zakazano sprzedaży, przemieszczania, wędrowania (swobodnego) trzymania i niekontrolowanego uboju świń.

13 stycznia Derżprodspożywsłużba opublikowała komunikat o ognisku ASF w okręgu Haysyn w obwodzie winnickim.

– Ognisko odnotowano poza osadą Wijtivka we Wspólnocie Terytorialnej Berszad Obwodu Haysyn – czytamy w komunikacie. Także w tej sytuacji podjęto działania standardowe: określenie stref ochronnych i zagrożonych; ograniczenie przemieszczania się zwierząt; usuwanie martwych świń; wzmożona kontrola weterynaryjna na obszarze ogniska choroby.

16 stycznia zakomunikowano o ognisku ASF we wsi Uljaniwka w rejonie basztańskim. W komunikacie poinformowano, że 10.01.2025 w prywatnym gospodarstwie domowym we wsi W Uljaniwce, rejon Basztan, zarejestrowano śmierć 1 świni. Wieś została objęta okręgiem ochronnym w promieniu 3 km od ogniska epizootycznego. Wyznaczono strefę monitoringu o promieniu 5 km od zewnętrznych granic strefy zapowietrzonej.

– Na tym etapie podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie ogniska ASF zgodnie z wymogami Instrukcji zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, zatwierdzonej zarządzeniem Ministra Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy – informuje Derżprodspożywsłużba.