ARION 600/500 i AXION 800 teraz z silnikami Stage V

W modelowym roku 2020, CLAAS wprowadza silniki zgodne z normą emisji spalin Stage V w modelach AXION 800 oraz ARION 600 i 500. Od teraz z terminalem obsługowym CEBIS zintegrowany jest również system sterowania maszynami ISOBUS, co stanowi jedną z wielu wprowadzonych przez CLAAS innowacji.

Nowa norma emisji spalin od 125 KM do 295 KM

Zakres mocy serii ARION z silnikami Stage V wynosi od 125 KM w modelu ARION 510 do 205 KM z CPM w ciągnikach ARION 660. Podczas gdy modele ARION 500 są wyposażone w 4-cylindrowy silnik DPS z rzędowym turbodoładowaniem (wyjątkowo szybko reagująca mała turbosprężarka oraz turbosprężarka Wastegate), ciągniki ARION 600 w całości dysponują 6-cylindrowym silnikiem DPS z turbosprężarką VGT. W modelach ARION 600 prędkość obrotowa biegu jałowego jest redukowana do 650 obr/min, co pozwala dodatkowo zaoszczędzić paliwo. Wszystkie silniki spełniają wymagania normy emisji spalin Stage V, co jest zasługą połączenia EGR (chłodzonego układu recyrkulacji spalin), filtra cząstek stałych (DPF) i katalizatora SCR (selektywna redukcja katalityczna). W modelach ARION 600, rozwój komponentów pozwolił na zredukowanie przestrzeni potrzebnej na układ oczyszczania spalin.

6-cylindrowe silniki FPT w ciągnikach AXION 800 obejmują zakres mocy od 205 KM do 295 KM. Normy emisji spalin Stage V spełniają dzięki zastosowaniu katalizatora DOC, układu EGR oraz systemu SCRoF (selektywnej redukcji katalitycznej na filtrze). Technologia ta łączy ze sobą poszczególne komponenty, w związku z czym zawiera mniejszą liczbę części składowych. Podczas postoju prędkość obrotowa biegu jałowego, w celu zaoszczędzenia paliwa, jest automatycznie redukowana do 650 obr/min.

Dodatkowa opcja hydrauliki dla modelu AXION 800

Do profesjonalnego rozrzucania obornika i do innych urządzeń wykorzystujących hydraulikę, istnieje teraz możliwość wyposażenia ciągnika AXION 800 w układ hydrauliczny Load-Sensing o przepływie 205 l/min jako alternatywę dla wersji o przepływie 150 l/min. Oprócz typowych przyłączy zasilania Power Beyond, powrotu i linii sterowania LS, wszystkie ciągniki AXION są standardowo wyposażone w dodatkowy przewód powrotny, który jest wymagany przez niektóre dołączane narzędzia.

Nowa funkcja dla przekładni HEXASHIFT

We wszystkich ciągnikach AXION 800 i ARION 600/500 dla przełączanej pod obciążeniem przekładni HEXASHIFT opcjonalnie dostępny jest nowy ogranicznik prędkości. Pozwala on ograniczyć maksymalną prędkość obrotową silnika podczas wszystkich prac na polu i w gospodarstwie oraz w trakcie transportu drogami publicznymi, ułatwiając tym samym wydajną i ekonomiczną eksploatację. Pracuje on niezależnie od systemu automatycznej zmiany biegów HEXACTIV i może być używany również bez niego.

W połączeniu z systemem HEXACTIV i tempomatem, przekładnia HEXASHIFT może być stosowana z tymi samymi funkcjami, co bezstopniowe przekładnie CMATIC w ciągnikach CLAAS:

– automatyczne dostosowywanie przełożenia skrzyni biegów do wymaganej mocy uciągu,

– stała prędkość robocza, nawet przy zmieniających się warunkach obciążenia, dzięki zastosowaniu tempomatu,

– ograniczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika w celu zmniejszenia zużycia paliwa, poprzez wykorzystanie stałej mocy i momentu obrotowego przy określonych prędkościach obrotowych,

– zatrzymywanie bez pedału sprzęgła, tylko za pomocą hamulca roboczego (SMART STOP).

CEBIS z aplikacją ISOBUS UT i jeszcze większą przejrzystością

Dla terminala obsługowego CEBIS z funkcją dotykową, dostępna jest teraz aplikacja ISOBUS UT (Universal Terminal). Oprócz widoku drogi i pola w terminalu, dostępny jest tym samym trzeci widok główny, do obsługi maszyn ISOBUS bez dodatkowego terminala w kabinie. Dzięki prostemu przypisywaniu priorytetów, możliwe jest również podłączenie kolejnej aplikacji ISOBUS UT. Pozwala to dostosować koncepcję obsługi do złożoności maszyny.

Nowy interfejs użytkownika jest bardziej przejrzysty, łatwiejszy i szybszy w obsłudze. Odnowiony ekran startowy terminala CEBIS dostarcza operatorowi wszystkich informacji na temat aktualnych ustawień oraz wyświetla informacje serwisowe i szczegóły dotyczące dołączanego narzędzia. Różne widoki pozwalają na więcej indywidualnych ustawień. Oczywiście, w każdej chwili możliwe jest przy tym przywrócenie ustawień podstawowych. Dzięki profilom użytkownika – „początkujący”, „normalny” i „ekspert”, CEBIS oferuje teraz każdemu operatorowi właściwy dla niego zakres ustawień. W CEBIS możliwe jest bezpośrednie wyświetlanie do dwóch obrazów kamery, na przykład w celu wykorzystania kamery cofania lub kamer zamontowanych na dołączanym narzędziu.

Operator w centrum uwagi

Kabina z 4-punktową amortyzacją i amortyzowana oś przednia PROACTIV wyznaczają już standardy w zakresie komfortu jazdy ciągników AXION i ARION. Nowy fotel Grammer Dual Motion, przyciemniana tylna szyba oraz odnowiony szyberdach dodatkowo zwiększają komfort operatora. Ponadto, dostępna jest teraz skórzana kierownica oraz nowe radio z zestawem głośnomówiącym i zewnętrznym mikrofonem zapewniającymi optymalną jakość transmisji głosu. Przyłącze sprężonego powietrza po prawej stronie maszyny oraz nowe reflektory robocze LED również są dostosowane do potrzeb operatora. zapewniając mu łatwą konserwację i lepszą widoczność w nocy.

Informacja prasowa CLAAS