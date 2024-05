ARiMR wypłaca odszkodowania: 740 mln zł dla niemal 100 tys. rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze stratami w uprawach wywołanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi do tej pory wypłaciła odszkodowania w wys. 740 mln zł dla 95,5 tys. rolników. W sumie Agencja zarejestrowała ponad 133 tys. wniosków.

Katalog niekorzystnych warunków atmosferycznych jest dosyć obszerny: to susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina. Wnioski o odszkodowania za straty poniesione w wyniku wystąpienia tych zjawisk można było składać od 29 lutego do 15 marca 2024. Barierą dla odszkodowań jest wysokość strat – muszą one wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość odszkodowań wynosi (wyjaśnienie * poniżej):

1000 zł/ha* powierzchni upraw (w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;

500 zł/ha* powierzchni upraw (w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. plonu;

500 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych (z obsadą bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi poniżej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;

250 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych (z obsadą bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi poniżej 0,3 DJP/ha), na których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. plonu.

Kwoty te zmniejszają się o połowę, jeśli rolnik nie posiada ubezpieczenia na min. 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych).

*Nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi mniej niż 0,3 DJP/ha oraz upraw drzew i krzewów owocowych lub truskawek, w przypadku których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad lub huragan.