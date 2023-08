ARiMR: Referendum strajkowe przedłużone 

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zdecydowali jeszcze o strajku – referendum strajkowe zostało unieważnione i jest przeprowadzane ponownie.

NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR informuje, że Komisja Zakładowa postanowiła unieważnić głosowanie w sprawie strajku, wydłużyć termin przeprowadzenia referendum i powtórzyć głosowanie. Problemy spowodowała blokada antyspamowa w popularnych serwisach dostarczających pocztę.

Głosowanie w referendum poprzez prywatne skrzynki pocztowe zostało wymuszone decyzją Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR (pisaliśmy o tym tutaj), który poinformował Komisję Zakładową, że “nie jest możliwe, by organizacje związkowe miały zbierać głosy “chodząc” po “stanowiskach pracy i dokonać głosowania” (składnia oryginalna – red.); zakazał “zamieszczania informacji na terenie placówek w miejscach ogólnodostępnych dla beneficjentów” oraz korzystania ze służbowej poczty elektronicznej “do jakichkolwiek działań związanych z przeprowadzeniem referendum strajkowego lub agitacją związkową”.

Jak podkreśla Komisja Zakładowa, “głosowanie online w referendum miało miejsce po raz pierwszy w Polsce”, co spowodowało “liczne problemy, których nie można było przewidzieć wcześniej”. Z powodu blokady antyspamowej do wielu pracowników nie dotarł link umożliwiający głosowanie, nie wszyscy pracownicy zostali powiadomieni przez serwery o tym fakcie. Ponieważ nie jest obecnie możliwe sprawdzenie, kto otrzymał link, a do kogo on nie dotarł, głosowanie w sprawie referendum będzie ponowione.

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą mogli głosować w sprawie strajku do 25 sierpnia 2023 r. Aby uniknąć wcześniejszych problemów “wysyłka linków do głosowania będzie odbywać się partiami i potrwa dwa dni. Każdy będzie miał 7 dni na oddanie głosu”.