ARiMR przypomina: wnioski o dopłaty tylko przez Internet. I oferuje pomoc w ich składaniu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w tym roku rolnicy mogą skłądać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Nie oznacza to jednak, że rolnicy którzy komputerów nie mają, bądź nie potrafią sami wypełnić i przesłać wniosków są pozostawieni sami sobie. Bynajmniej; Agencja oferuje pomoc za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 800 38 00 84 czynnej w dni robocze w godzinach 7-19 i w soboty w godzinach 10-16. Ponadto w placówkach ARiMR dostępne są stanowiska komputerowe, gdzie rolnicy mogą wypełnić i przesłać wnioski z pomocą pracowników Agencji.

Agencja informuje jednocześnie, aby przed wizytą w placówce zadzwonić i umówić się na konkretny termin składania wniosku; wszystko to ze względów sanitarnych związanych z pandemią Covid-19.

Wnioski można składać do 17 maja, zaś z sankcjami (1 proc. należnej kwoty za każdy dzień zwłoki) do 11 czerwca tego roku. Podobna zasada dotyczy wprowadzania zmian we wniosku; bez konsekwencji można je wprowadzać do 31 maja.