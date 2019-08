ARiMR przypomina rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że jeżeli z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego (zadeklarowanego jako element EFA) w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., to taki stan faktyczny, może stanowić podstawę do uznania takich okoliczności jako siły wyższej.

– Takie okoliczności nie dotyczą jednak wszystkich rolników, którzy zadeklarowali we wnioskach o płatność jako element EFA – międzyplon ścierniskowy, ponieważ termin, w jakim rolnik mógł dokonać siewu międzyplonu jest zależny od terminu zbioru przedplonu, co mogło mieć miejsce nawet na początku lipca (termin wysiewu międzyplonu ścierniskowego jako obszaru proekologicznego trwa od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia), a wiec w okresie, kiedy na danym obszarze mogły wystąpić warunki umożliwiające wysiew międzyplonu ścierniskowego. Część rolników, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli dokonać terminowego wysiewu międzyplonu ścierniskowego może posiadać w gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5%. W takim przypadku, jeśli rolnik zadeklarował międzyplony ścierniskowe w celu wypełnienia tych 5%, ma on możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA, które posiada w gospodarstwie w celu „skompensowania” nieobsianej powierzchni międzyplonu – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

W przypadku rolnika, który nie dokonał siewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA i który nie może dokonać kompensacji na poziomie gospodarstwa innym elementem EFA, a sytuacja ta miała miejsce wyłącznie z powodu wystąpienia trudnych warunków agrometeorologicznych (np. bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa), wtedy sytuacja taka jest przesłanką do potraktowania jej jako siły wyższej.

ARiMR informuje również, że jeżeli rolnik nie może wykonać zobowiązań związanych z utrzymaniem obszarów proekologicznych, w wyniku zaistnienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik będzie miał taką możliwość.

W przypadku potwierdzenia, przez kierownika BP, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych z tytułu zaniechania realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Co do zasady ustalenie czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

Źródło: ARiMR

Opracował: Samuel Skrzysz