ARiMR podsumowuje 2020 rok; do beneficjentów trafiło łącznie 29 mld zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom w 2020 roku ok. 29 mld zł. Instytucja wypłaciła większość środków w postaci płatności bezpośrednich, wsparcia z PROW 2014-2020, pomocy krajowej i programu “Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Ponad połowę z wypłaconych środków stanowiło wsparcie w ramach dopłat bezpośrednich. Na ten cel Agencja przeznaczyła 15,69 mld zł. Jak informuje instytucja, wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło w zeszłym roku 1,3 mln rolników.

– W 2020 roku przeprowadzono 31 naborów w ramach 21 działań i poddziałań finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rolnicy złożyli w nich łącznie ok. 289 tys. wniosków, nie licząc wniosków złożonych w ramach płatności obszarowych finansowanych z PROW. Najwięcej wpłynęło ich w ramach działania “Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” – wsparcie otrzymało ponad 180 tys. rolników, trafiło do nich ok.1,2 mld zł. Drugim najbardziej popularnym pod względem liczby złożonych wniosków o wsparcie działaniem – ponad 45 tys., był “Dobrostan zwierząt”. Na trzecim miejscu pod względem zainteresowania znalazła się “Restrukturyzacja małych gospodarstw”. O ten rodzaj premii ubiegało się blisko 18 tys. rolników. W 2020 roku ARiMR wypłaciła 10,2 mld zł w ramach PROW na lata 2014-2020 – informuje ARiMR.

Do rolników trafiły również środki z budżetu krajowego; chodzi tutaj przede wszystkim o wsparcie dla producentów chryzantem (78,8 mln zł) a także rolników, których w 2019 roku dotknęły klęska suszy lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne (400 mln zł dla 59 tys. rolników). Do końca 2020 roku złożono również ok. 2 tys. wniosków na wyrównanie dochodu utraconego w związku z ASF; na taką pomoc Agencja przeznaczyła prawie 60 mln zł, z kolei łącznie 175 mln zł ma trafić do hodowców trzody chlewnej, którym w związku z ASF groziła utrata płynności finansowej.

– Wnioski o takie wsparcie złożyło blisko 10,5 tys. rolników, a wynikająca z nich kwota szacowana jest na ok. 155 mln zł. Ostateczna kwota pomocy będzie znana po rozpatrzeniu złożonych wniosków. Termin ich złożenia upłynął 21 grudnia – informuje Agencja.

Pomoc ma trafić również do dzieci rolników; chodzi o środki na zakup komputerów.

Z kolei w ramach programu “Rybactwo i Morze” w 2020 roku beneficjenci otrzymali łącznie 0,54 mld zł.

