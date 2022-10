ARiMR ogłosiła dziś duże zmiany w PROW. Sprawdź szczegóły

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dziś zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Stało się to dzięki zgodzie Komisji Europejskiej, a zmiany dotyczą Modernizacji gospodarstw rolnych oraz wsparcia na zieloną energię.

Zmiany zajdą w zakresie wprowadzenia nowego obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”: są w tym obszarze planowane inwestycje na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Beneficjentem będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych; maksymalna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł – informuje ARiMR.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo

50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Podwyższona zostanie także kwota pomocy w obszarach A-D; będą to zmiany z 900 tys. do 1 mln zł, z 500 tys. do 600 tys. i z 200 do 250 tys., aby beneficjenci nie musieli dokonywać korekt planów operacji.

Na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” kwota pomocy wzrośnie ze 100 do 150 tys. zł.

To najważniejsze ze zmian w PROW, jednak jest ich więcej: wzrosnąć ma stawka na ogrodzenia w ramach Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, podwyższenie stawki premii zalesieniowej, podwyższenie stawek płatności i wprowadzenie mechanizmu degresywności płatności ekologicznych, zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. oraz realokacja środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków PROW.