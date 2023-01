ARiMR dzwoni do rolników w sprawie zbóż. Kto może spodziewać się telefonu?

Rolnicy uprawiający zboże mogą spodziewać się telefonu z ARiMR z pytaniem o ilości zbóż pozostających w gospodarstwie. Nie ma się czym niepokoić – Agencja zbiera te informacje, by minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk mógł je wykorzystać podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Telefony są wykonywane do tych rolników, którzy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie złożyli określone deklaracje dotyczące powierzchni użytków rolnych oraz powierzchni upraw zbóż.

Jak informuje w swoim komunikacie ARiMR, rolnicy z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego mogą spodziewać się telefonu z Agencji gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 20 ha, a uprawa zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto lub też kukurydza) zajmuje co najmniej 1 ha. Rolnicy z pozostałych województw mogą spodziewać się kontaktu, gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 50 ha, a wymienione wyżej uprawy zajmują powierzchnię przynajmniej 1 ha.