Argentyna płaci Huaweiowi za telefony… wołowiną i winem. Tak omija się sankcje

Jak informuje serwis MeatInfo, gigant telekomunikacyjny, Huawei, został największym chińskim importerem wołowiny. Stało się to zasługą amerykańskich sankcji, które zmusiły go do rozliczania się m.in. z Argentyną w barterze.

– Z powodu sankcji Argentyna stanęła w obliczu ograniczeń w używaniu dolarów lub juanów do płacenia za towary, co doprowadziło do konieczności znalezienia innych sposobów płatności. Doprowadziło to do nietypowej umowy barterowej między Huawei a Argentyną, w której mięso i wino stały się towarami do zapłaty za sprzęt telekomunikacyjny – czytamy w MeatInfo.

Amerykańskie sankcje na chińskiego giganta trwają już od jakiegoś czasu. Już w 2019 roku stworzył on spółkę, która miała zajmować się właśnie wymianą barterową. Historia współpracy pomiędzy Huaweiem a Argentyną pokazuje, jak trudnym do egzekwowania narzędziem wpływu potrafią być sankcje gospodarcze.