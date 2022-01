Areszt za podpalenie stajni. Będzie też kara więzienia

Na trzy miesiące trafił do aresztu 29-letni sprawca podpalenia zabudowań gospodarczych w małopolskim Ludźmierzu. Usłyszał już zarzuty i grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Do pożaru doszło 31 grudnia, paliły się dwa budynki gospodarcze. Jeden z nich był połączony ze stajnią. Z tej ostatniej udało się na szczęście wypuścić wszystkie konie, straty oszacowano jednak na kwotę blisko pół miliona złotych.

Policjantom z Nowego Targu udało się odtworzyć zrejestrowane przez system monitoringu nagranie, na którym widać było moment podpalenia obiektów, a ich właściciel rozpoznał podpalacza. Ustalono także, że podczas pożaru i trwania akcji gaśniczej mężczyzna przyglądał się wszystkiemu, po czym odjechał w nieznanym kierunku.

1 stycznia został on jednak przesłuchany i usłyszał zarzuty spowodowania pożaru zagrażającemu mieniu w wielkich rozmiarach i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do nawet do 10 lat. Na razie trafił do aresztu na 3 miesiące.

