Ardanowski przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie

Kwestie wsi i rolnictwa to nie tylko jeden z najważniejszych tematów państwowych, ale także zajmuje bardzo ważne miejsce w mojej prezydenturze – stwierdził prezydent Andrzej Duda, który powołał dziś Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Prezydent podkreślił, że obecna Rada nawiązuje do powołanej w 2009 roku przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Rady do spraw Wsi i Rolnictwa.

–[rolnictwo] To jest ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest nasz potencjał rozwijany na świecie, coraz mocniejsza marka i także nasza siła – mówił podczas powołania Rady Andrzej Duda.

Poza Ardanowskim jako przewodniczącym w skład rady weszli: Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, Walenty Poczta, Marian Grzegorz Podstawka, Marian Sikora, Błażej Spychalski, Monika Stanny, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, Antoni Szumny, Jerzy Zająkała i Michał Zasada.

Powołanie Rady w tym składzie wydaje się ciekawym wydarzeniem; wszak Ardanowski jest zdecydowanym przeciwnikiem “piątki Kaczyńskiego”, o której nadal mówi się, że opracowywana jest w nowej wersji.