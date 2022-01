Ardanowski o roku 2022: będzie przełomowy. I wbija szpilę komisarzowi Wojciechowskiemu

W poniedziałek były minister rolnictwa, a obecnie przewodniczący rady ds. wsi i rolnictwa przy prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski m.in. podsumował 2021 rok w polskim rolnictwie, a także mówił o Zielonym Ładzie i zobowiązaniach obecnego rządu wobec rolników, gdzie nie darował sobie okazji do wbicia szpili obecnemu komisarzowi ds. rolnictwa, Januszowi Wojciechowskiemu.

– Dobrze funkcjonujące rolnictwo, wydajne rolnictwo, rolnictwo dostarczające dużej ilości dobrej jakości żywności jest po prostu nam potrzebne, jest niezbędne dla przyszłości Polski, szczególnie wobec tych licznych zagrożeń, które już się ujawniają […] zmiany strategii Unii Europejskiej, również tej zmiany aksjologicznej, która w Europie jest jakimś elementem wojny kultur. Trudno sobie wyobrazić siłę państwa, które nie będzie miało własnej żywności. […] Jesteśmy krajem, który może produkować żywności dużo więcej i powinniśmy to czynić – mówił Ardanowski w programie Rozmowy niedokończone na antenie TV Trwam.

Były minister rolnictwa następnie podsumował 2021 rok, zaznaczając, że generalnie był on dobry pod względem warunków pogodowych, co w dużej mierze zaowocowało wysokimi plonami.

– Pojawiły się lęki uzasadnione wynikające nie z tego, co co nam przyroda oferuje, tylko z tego, co w polityce Unii Europejskiej się pojawiło – stwierdził Ardanowski odnosząc się do Zielonego Ładu.

– To są obawy rolników już nie tylko polskich, ale rolników europejskich. Rolnicy w Europie nigdy nie byli tak zawiedzeni polityką Komisji Europejskiej. Do tej pory każdy z sześciu poprzednich komisarzy, których znam, próbował walczyć o rolnictwo. Wychodziło to różnie, ale rolnicy byli przekonani, że komisarze walczą o ich interes. W tej chwili jest rozczarowanie i przekonanie, że KE realizuje idee polityczne. Obecny unijny komisarz, Janusz Wojciechowski, mówi, że jest to najważniejsza rewolucja w rolnictwie od 30 lat. Ideologia narzuca rozwiązania w postaci Zielonego Ładu, a nie zdrowy rozsądek. Rolnicy to dostrzegają i widzą, że nikt pod uwagę ich interesów nie bierze. Nie bierze również pod uwagę interesów konsumentów europejskich, bo przecież skutkiem Zielonego Ładu będzie zmniejszenie produkcji żywności, co w sposób oczywisty przełoży się na drożyznę – mówił Ardanowski.

– Uniwersytet w Kolonii, polskie instytuty naukowo-badawcze, USDA mówią wyraźnie o szkodliwości takiej polityki UE. Rok 2022 będzie przełomowy, bo albo będziemy w stanie powstrzymać część tych złych zapowiedzi […], albo poprzez determinację i budowanie własnej polityki rolnej będziemy w stanie powstrzymać niektóre działania […]. Ten rok może być decydujący dla przyszłości rolnictwa na wiele, wiele lat – kontynuował.

Ardanowski przypomniał także o tym, że w ostatnich wyborach parlamentarnych 71 proc. rolników zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość.

– W związku z tym ta partia ma obowiązek realizować politykę prowiejską […]. Uważam, że wielkim błędem była “piątka dla zwierząt”. To wykopało przepaść między rolnikami a PiS-em i to trzeba naprawić. Rok 2021 został zmarnowany w naprawieniu tego błędu osób, które doradzały prezesowi “piątkę dla zwierząt” […] że nikt za to konsekwencji nie poniósł… Między innymi jednym z doradców i to tych bardzo liczących się w zakresie “piątki dla zwierząt” był komisarz Janusz Wojciechowski […]. – przypomniał Ardanowski.