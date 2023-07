Ardanowski: Kluczowe będzie rozwiązanie problemu nadmiernego importu po 15 września

Wczoraj w Pałacu Prezydenckim zebrała się Prezydencka Rada do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Przewodniczący tejże rady Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się tam m.in. do kwestii importu zbóż z Ukrainy.

Jak relacjonuje Polskie Radio, Ardanowski przypomniał, że Polska nie pozbyła się zapasów z poprzednich zbiorów i że kluczową kwestią będzie przygotowanie kraju na problem nadmiernego importu zbóż po 15 września, kiedy to przestanie obowiązywać jego zakaz.

– Chociaż jestem ogromnym zwolennikiem pomocy dla Ukrainy – podkreślam to wielokrotnie, że tam toczy się też walka o wolność Polski – to w sytuacji, gdy będą upadać polskie gospodarstwa, kiedy nie będą miały dochodów – bo trudno sobie wyobrażać, że kolejne lata będą utrzymywane duże dotacje z budżetu państwa – jeśli nie będziemy tego umieli przeciąć, mówię to z ogromnym smutkiem, rolnicy staną się przeciwnikami zdecydowanej pomocy dla Ukrainy – powiedział Ardanowski cytowany przez Polskie Radio.