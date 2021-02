Ardanowski: ideologie i kwestia uboju rytualnego nie mogą decydować o podziale środków w ramach WPR

Jednym z prelegentów dzisiejszej Konferencji Ochrony Roślin organizowanej przez Instytut Ochrony Roślin – PIB był Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Przedstawiamy zapis części jego wystąpienia.

– Wszystkie rozwiązania w ramach WPR muszą być akceptowane przez rolników. Trudno sobie wyobrazić zmiany w rolnictwie, nowe strategie realizowane z powodu pewnych ideologicznych programów, projektów zgłaszanych przez polityków jeżeli nie będą ich akceptowali i rozumieli rolnicy. Oni są przecież tymi, którzy Wspólną Politykę Rolną mają realizować – mówił dziś były minister rolnictwa.

– Mam nieodparte wrażenie, że zaczyna rozjeżdżać się wizja WPR między politykami, którzy chcą realizować swoje idee a rolnikami europejskimi. Oby do tego nie doszło, bo to nie jest tylko problem napięć społecznych, ale również krzywdy, która może być nieodwracalna dla tych, którzy zajmują się rolnictwem […] – stwierdził.

– Ardanowski podkreślił w wystąpieniu znaczenie organizacji rolniczych i ich aktywności w konsultacjach społecznych dotyczących strategii Wspólnej Polityki Rolnej.

– Ci, którzy nie biorą udziału w konsultacjach eliminują się z prawa krytykowania przyjętych rozwiązań – mówił Ardanowski.

Jednocześnie podkreślił dobre przygotowanie analizy SWOT dla polskiego rolnictwa. Stwierdził też, że premier Morawiecki wynegocjował znaczące środki dla Polski, jednak “niedostatki negocjacyjne” w ramach WPR muszą być zrekompensowane transferami z innych polityk europejskich oraz ze środków krajowych.

Były minister rolnictwa odniósł się również pośrednio do tzw. piątki dla zwierząt uzależnienia dopłaty dobrostanowej od oświadczenia w zakresie nie stosowania uboju religijnego:

– Uzależnienie otrzymania wsparcia dla hodowli bydła mięsnego przy podwyższonym dobrostanie od wyeliminowania sprzedaży tych zwierząt do zakładów, które będą stosowały określony typ uboju [rytualnego przyp. red.] jest jakimś zaprzeczeniem logiki i pomieszaniem pojęć. Sprawy ideologiczne, a do takich należy kwestia uboju rytualnego, […] nie mogą być związane z prawem do ubiegania się o środki przez rolników. To byłoby nieuczciwe wobec rolników – podkreślił.

Prelekcja w całości dostępna jest na kanałach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w serwisach Facebook i YouTube.