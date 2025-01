Arbos, Aupax czy Lovol? Producent tłumaczy zamieszanie z nazwami

W ostatnich miesiącach i latach bardzo dużo działo się pod dachem Grupy Weichai Lovol stąd też pojawiła się konieczność wyjaśnienia kilku kwestii związanych z markami Arbos, Aupax czy Lovol.

Lovol – Arbos – Aupax : nazewnictwo

Marka Lovol obecna jest na polskim rynku od około 10 lat i dystrybuowana za pośrednictwem sieci dealerów zorganizowanych przez firmę Elrol Bartosz Pszczółkowski. W przypadku tej linii maszyn zmiany były niewielkie, ponieważ wszystkie modele Lovol – zarówno dawniej, jak i obecnie – produkowane są w Chinach. Historycznie marka ta była kojarzona z ciągnikami o małych mocach. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej.

Przejdźmy teraz do marki Arbos, będącej włoskim odpowiednikiem Lovola, której sprzedaż skierowana była głównie na rynki europejskie. W Polsce Arbos jest dostępny od 2017 roku, a jego importerem od 8 lat pozostaje firma Korbanek.

Po przeniesieniu produkcji do Chin podjęto strategiczną decyzję o zmianie nazwy zielonej linii Arbos. Od końca 2024 roku będzie ona funkcjonować pod marką Aupax. W kwestii technicznej ciągniki Aupax zachowują dotychczasowy design, kolorystykę, układ w kabinie oraz dostępne opcje. Wprowadzone zmiany dotyczą najnowszych modeli, które przeszły ewolucję technologiczną. Przykładowo:

W modelach P4000 i P5000 zastosowano mocniejsze silniki.

Model P4000 otrzymał większą kabinę.

Model P5000 wyposażono w większy rozstaw kół.

Linia Aupax docelowo zastąpi markę Arbos. Dzięki mocnej pozycji i dobrej sprzedaży na polskim rynku firma Korbanek, jako jedna z pierwszych na świecie, otrzymała dwa egzemplarze ciągników Aupax o mocach 100 i 130 KM. Wyposażono je w nowe silniki Weichai o pojemności 4,6 l (wcześniej stosowano silniki Doosan 3,4 l).

Od 2025 roku polscy klienci będą mieli do wyboru dwie marki – Arbos i Aupax – dostępne w sieci Korbanek. Wkrótce marka Aupax zadebiutuje również na innych rynkach europejskich. Warto jednak pamiętać, że strategia sprzedaży i rozwój sieci będą różnić się w zależności od regionu. To, co sprawdza się w Polsce lub Serbii, niekoniecznie znajdzie zastosowanie we Francji czy Hiszpanii.

Jednym z kluczowych rynków dla Aupax będzie Rosja, gdzie planowane jest uruchomienie drugiej sieci sprzedaży. Podobne działania zostaną podjęte także w krajach Azji, Ameryki Południowej oraz oczywiście w pozostałych częściach Europy.

Lovol – Arbos – Aupax : wygląd

– Jeśli spojrzymy na pełną ofertę ciągników Grupy Weichai Lovol, zauważymy, że gama modeli jest bardzo szeroka. Na niektórych rynkach można spotkać ciągniki przypominające dawny wygląd Arbosa, lecz z oznaczeniem Lovol, co nie powinno nikogo dziwić, a w Australii można znaleźć modele pod marką Alfa, co wynika z regionalnych założeń rozwoju – komentuje Albert Ciszek, odpowiedzialny za rozwój sieci dealerów i sprzedaży w Polsce.

Jak już wspomniano, produkcja maszyn odbywa się w Chinach, w jednej głównej lokalizacji. W przeciwieństwie do innych globalnych producentów, którzy rozlokowali swoje fabryki w różnych strefach geograficznych, Weichai Lovol skupia całą produkcję w jednym miejscu. Inni gracze często projektują maszyny o odmiennym wyglądzie w zależności od regionu – np. inne modele powstają w fabrykach w Europie, a inne w Ameryce Południowej.

– Być może dlatego na pierwszy rzut oka oferta może wydawać się zbyt różnorodna, ale jest to ściśle powiązane z różnymi strategami dla poszczególnych regionów. Dla przykładu, ciągniki sprzedawane na rynki pozaeuropejskie, które spełniają niższe normy emisji spalin (np. poniżej Stage V), mają również odmienny design i parametry. Obecnie wiele z tych modeli jest niedostępnych w Polsce, jednak w niedalekiej przyszłości planujemy to zmienić i znacząco rozszerzyć ofertę maszyn o dużych mocach i nowoczesnym wyglądzie – wyjaśnia Albert Ciszek.

Grupa Weichai Lovol niedawno zaprezentowała trzy nowe modele ciągników kompaktowych, które wyróżniają się odmiennym designem i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. – Serie P1000, P2000 oraz F4000, mimo że są już znane na innych rynkach, oficjalnie zadebiutują w Europie w 2025 roku. Te serie to nowoczesne maszyny wyposażone w wysokiej jakości komponenty, które z pewnością przypadną do gustu każdemu użytkownikowi. Wokół nich będziemy rozwijać kolejne modele, w tym maszyny użytkowe oraz dedykowane dla sadownictwa – dodaje Albert Ciszek.

– Warto pamiętać, że w porównaniu z innymi globalnymi producentami, firma Weichai Lovol jest wciąż na etapie dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży w Europie. Proces ten przebiega bardzo szybko i może być postrzegany jako wyjątkowo intensywny. To szybkie tempo jest naturalnym efektem ambitnych działań i długoterminowych planów firmy, która chce zostać jednym z głównych graczy na świecie – wyjaśnia Ciszek.

Podsumowanie

– Nasza strategia dotycząca marek Lovol i Aupax jest klarowna – zamierzamy niezależnie rozwijać obie linie produktowe. W niektórych obszarach będą się one wzajemnie uzupełniały, ale nie we wszystkich. W Polsce współpracujemy z dwoma silnymi i doświadczonymi importerami, którzy wspólnie z nami chcą wprowadzać na rynek nowe produkty, konkurencyjne cenowo wobec innych znanych marek – podsumowuje Albert Ciszek.

źródło: Weichai, Lovol