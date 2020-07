Aplikacja Komunikaty Rolnicze – porady i informacje dla rolników

Dzięki aplikacji użytkownik nie musi już przeszukiwać codziennie wielu stron internetowych, aby dotrzeć do najnowszych komunikatów rolniczych.

Aplikacja zbiera je od różnych firm: doradców rolniczych, producentów środków ochrony roślin i nawozów oraz innych podmiotów, które przygotowują porady i informacje dla rolników. Aplikacja Komunikaty Rolnicze to także dostęp do artykułów wybitnych specjalistów z dziedziny agronomii, ekonomiki rolnictwa, prawa i hodowli. Ochrona roślin, alerty, ceny płodów rolnych i usług – teraz wszystko dostępne za jednym kliknięciem i to zupełnie za darmo.

Pobierz teraz i sprawdź: