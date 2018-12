Aplikacja eWniosek zdała egzamin

Ponad 1,298 mln rolników, w tym 866,28 tys. przez internet złożyło wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 rok Oznacza to, że 96,73% rolników w stosunku do liczby wniosków złożonych w 2017 roku złożyło wnioski o przyznanie płatności.

Zdaniem resortu rolnictwa kampania 2018 stanowiła poważne wyzwanie ze względu na przepisy zobowiązujące do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysiłek podjęty rok temu w zakresie budowy nowej, intuicyjnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji do składania wniosków, a także szeroko zakrojona akcja informacyjno-szkoleniowa przyniosły dobre efekty.

– Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi dokumentami, składa się w tym roku terminie podstawowym od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2018 r. Należy jednak pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2018 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. W związku z tym, iż 16 i 17 czerwca przypada w sobotę i niedzielę, złożenie wniosku w terminie od dnia 16 do 18 czerwca spowoduje nałożenie jedynie 1% sankcji – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW