Dopłaty do aplikacji aplikatorami doglebowymi w projekcie planu strategicznego do WPR

W projekcie planu strategicznego do wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 przewidziano m.in. gratyfikację za nawożenie płynnymi nawozami naturalnymi z wykorzystaniem aplikatorów doglebowych. Jaką dopłatą ma być objęte to działanie?

Pomysł ten zawarty jest w ekoschemacie Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej.

W ekoschemacie tym chodzi przede wszystkim o ograniczenie emisji amoniaku, a tym samym ograniczenie jego wpływu na środowisko naturalne, a także o zmaksymalizowanie efektywności nawożenia gnojowicą dzięki wykorzystaniu metod aplikacji doglebowej.

– Ograniczenie emisji amoniaku ze stosowanych na gruntach ornych płynnych nawozów

naturalnych można osiągnąć poprzez doskonalenie metod aplikacji nawozów naturalnych

np. poprzez orkę lub płytką uprawę. Niemniej jednak najskuteczniejszą metodą w tym

zakresie jest aplikacja nawozów naturalnych bezpośrednio do gleby. Przykładowo badania

dotyczące stosowania gnojowicy, wskazują, że wprowadzenie jej bezpośrednio do gleby

przyczynia się do ograniczenia emisji amoniaku na poziomie do 90 proc. – czytamy w uzasadnieniu ekoschematu.

Zakładane wsparcie w przypadku ekoschematu ma wynosić 291 zł/ha rocznie, jednak jak czytamy w projekcie, będzie ono zależało od kwoty na niego przeznaczonej i od zainteresowania działaniem.