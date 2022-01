Apelują o zagospodarowanie tusz zwierząt prawnie chronionych

Rolnicy z Podlasia domagają się zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania tusz zwierząt prawnie chronionych, w sytuacji gdy był wydany na nie odstrzał lub zwierzę uległo wypadkowi drogowemu lub zdarzeniu losowemu i konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia, w sposób umożliwiający racjonalne wykorzystanie mięsa pochodzącego ze zwierząt prawnie chronionych.

Przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, uregulowane zostały w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Przewidują uzyskanie stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów darowizny, posiadania, oferowania do sprzedaży i zbywania okazów pochodzących od zabitych zwierząt gatunków chronionych, jednak uzyskanie stosownego odstępstwa jest bardzo czasochłonne.

Ponadto przepisy prawa żywnościowego tj. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny stanowią, że do celów spożycia przez ludzi pozyskuje się, co do zasady, mięso ze zwierząt gospodarskich utrzymywanych w gospodarstwie tj. cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo pozyskiwanie przez myśliwego, w wyniku odstrzału, mięsa zwierząt łownych.

– Bobry i żubry zgodnie z przepisami z zakresu prawa łowieckiego nie są zaliczane do zwierząt łownych, zaś łoś który obecnie znajduje się na liście gatunków zwierząt łownych, objęty jest całoroczną ochroną, wobec czego wykorzystanie pełnowartościowego mięsa ze zwierząt chronionych sytuacji gdy był wydany na nie odstrzał lub zwierzę uległo wypadkowi drogowemu lub zdarzeniu losowemu i konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia staje się niemożliwe – mówi Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Według samorządu rolniczego należy dopuścić wykorzystanie mięsa z gatunków zwierząt chronionych do celów spożycia przez ludzi w sposób umożliwiający wykorzystanie mięsa na własne potrzeby myśliwego lub ewentualnego wprowadzania na rynek mięsa z takich gatunków.