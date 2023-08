ANWIL stawia na ekologiczne rozwiązania w produkcji nawozów

ANWIL z Grupy ORLEN w ramach nowego projektu inwestycyjnego rozpocznie budowę gazowego źródła pary. Nowa instalacja zabezpieczy m.in. nową, trzecią linię do produkcji nawozów.

Podpisana umowa o wartości prawie 250 milionów złotych pozwoli na wdrożenie bardziej ekologicznych rozwiązań, dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych kotłów. Inwestycja będzie spełniać najbardziej rygorystyczne normy emisyjne.

Paliwem zasilającym jednostki kotłowe będzie wysokometanowy gaz ziemny. Kotłownia ta zastąpi stare kotły gazowo-olejowe wykorzystywane dotychczas w ANWILU prawie od początku istnienia firmy. Dzięki temu wpływ na środowisko zostanie znacząco ograniczony przy jednoczesnej poprawie efektywności wytwarzania ciepła. Para będzie wykorzystywana w procesach produkcji nawozów i tworzyw sztucznych.

Inwestycja zostanie zrealizowana przez konsorcjum polskich firm: Unibep S.A., Energotechnika Sp. z o.o., Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC S.A.

– Kluczem do osiągania celów biznesowych jest świadomy rozwój i podążanie za wiodącymi kierunkami w branży. Budowa nowego źródła pary to kolejna duża inwestycja ANWILU wpisująca się m.in. w proekologiczne trendy sektora chemicznego oraz realizację strategii Grupy ORLEN, w tym strategię dekarbonizacji. Nasza spółka, mając na względzie społeczną odpowiedzialność biznesu, myśli przede wszystkim o lokalnej społeczności, dlatego stawia na ekologiczny rozwój i minimalizuje oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że inwestycję realizują polskie firmy, bo to dodatkowe korzyści dla gospodarki – powiedziała Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL S.A.

Nowa inwestycja zakłada budowę kotłowni pary średnioprężnej, wyposażonej w trzy małe przemysłowe jednostki kotłowe o łącznej wydajności maksymalnej netto 150 ton pary na godzinę wraz z kompletną infrastrukturą pomocniczą. Taka ilość pary wraz z istniejącymi jednostkami kotłowymi wystarczy do zabezpieczenia potrzeb zarówno instalacji produkujących nawozy azotowe, jak również tworzywa sztuczne w ANWILU.

Budowa kotłowni pozwoli także na pełne uzyskanie synergii wynikających ze współpracy innych zakładów produkcyjnych z Grupy ORLEN zlokalizowanych we Włocławku.

Przekazanie do eksploatacji nowej kotłowni zaplanowano na czwarty kwartał 2025 roku.