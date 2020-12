Anwil S.A. kolejny raz ze złotym medalem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego

International Fertilizer Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe)

doceniło włocławską spółkę z Grupy Orlen za aktywną postawę oraz odpowiedzialny wpływ, jaki wywiera na otoczenie. To wyróżnienie Anwil otrzymał już drugi rok z rzędu.

Organizacja przyznała złoty medal IFA m.in. za realizację międzynarodowego programu

Product Stewardship („Opieka nad produktem”) i promowanie idei SHE Excellence

(Safety, Health and Environment). Docenione przez międzynarodowe stowarzyszenie

działania skupiają się na zapewnieniu, by produkowane nawozy, jak również wszelkie

surowce, materiały pomocnicze i półprodukty, były przetwarzane, transportowane,

magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia

i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

– Troska o najwyższą jakość, bezpieczeństwo procesowe i odpowiedzialne podejście

do kwestii środowiskowych w procesie produkcji jest dla nas jedną z naczelnych zasad,

których permanentnie przestrzegamy. Świadczą o tym podejmowane przez nas działania,

a złoty medal IFA jest tego potwierdzeniem. To dla nas ważne, szczególnie w kontekście

realizowanej inwestycji – budowy trzeciej linii nawozowej. Już niebawem nasze zdolności

produkcyjne wzrosną o połowę, a jakość nowo oferowanych nawozów będzie zgodna

z najwyższymi standardami dotyczącymi zarówno produktu końcowego,

jak i poszczególnych etapów jego powstawania z poszanowaniem środowiska, w którym

funkcjonujemy – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil S.A.

Spółka chemiczna z Grupy Orlen dołączyła do członków International Fertilizer Association

w 2018 r. Jest to organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się produkcją, handlem,

transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich

wytwarzania. Do ich grona należą również organizacje badawcze, naukowe i edukacyjne,

koncentrujące swoje działania na kwestiach związanych z produkcją roślinną. Włocławska

spółka jest także członkiem Fertilizers Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów

Nawozów). Dzięki przynależności do takich międzynarodowych organizacji branżowych

Anwil S.A. jest aktywnym uczestnikiem dyskusji na temat przyszłości światowego rynku

nawozowego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz działań edukacyjnych związanych

z odżywianiem roślin.