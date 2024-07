Antybiotyki w produkcji zwierzęcej – KPODR zaprasza na szkolenie online

Hodowcy zwierząt realizujący ekoschemat Dobrostan zwierząt są zobowiązani do odbycia szkolenia nt. ograniczania stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Szkolenie takie oferuje właśnie KPODR w Minikowie.

Bezpłatne szkolenie pn. Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, przeznaczone dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt odbędzie się w formie ekranowej i online 17 lipca 2024 r. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Jak się zarejestrować?

Szkolenia ekranowe to szkolenie dostępne cały czas online 24 godziny na dobę. Link do rejestracji dostępny jest na stronie KPODR w Minikowie pod linkiem Szkolenia dla Rolnika .

Szkolenia online odbywające się na platformie clickmeeting dostępne są według zamieszczonego na stronie Ośrodka harmonogramu. Przy każdej dacie szkolenia zamieszczony jest link do rejestracji. Obowiązuje wymóg 90% obecności na szkoleniu; czas szkolenia to 1:30 h.

Zaświadczenie – co z nim zrobić?

Jak informuje KOPDR, po ukończeniu szkolenia otrzymane / pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca 2025 roku.

Jak złożyć zaświadczenie do ARiMR?

Rolnik ubiegający się w kampanii 2024 o przyznanie do płatności dobrostanowej, jest zobowiązany złożyć dokument poprzez aplikację eWniosekPlus. W przypadku dodania dokumentu w trakcie postępowania, tj. po złożeniu wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, należy skorzystać z funkcjonalności “Dokumenty uzupełniające”. Jeżeli zaświadczenie jest składane przed udostępnieniem funkcjonalności w zakresie “Dokumenty uzupełniające” na kampanię 2024, można je dostarczyć do Agencji wysyłając poprzez aplikację eWniosekPlus zmiany do wniosku o przyznanie płatności. Przedmiotowe zaświadczenia można także złożyć w biurze powiatowym ARiMR w formie papierowej lub przesłać pocztą.

źródło informacji: KPODR w Minikowie