Anonimowe i bezpłatne badanie gleb

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzą monitoring gleb. Jak zaznacza resort rolnictwa, badania gleb w ramach tego monitoringu są wykorzystywane do oceny oddziaływania i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej (płatności bezpośrednie, PROW).

W bieżącym roku monitoring obejmuje pobranie ponad 16 tysięcy próbek glebowych, które pobierane będą przez pracowników terenowych OSChR na obszarze całego kraju, z warstwy gleby o miąższności 0-20 cm. Prace prowadzone będą na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych w sposób nie powodujący jakichkolwiek szkód w uprawach.

– Badania będą służyć jedynie do celów naukowych. Są one całkowicie anonimowe i bezpłatne. Wyznaczenie punktów do tych badań odbyło się w oparciu o współrzędne geograficzne, a instytucje realizujące badania nie posiadają dostępu do danych o właścicielach działek. Dane z badań nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi – informuje MRiRW.

Źródło: MRiRW