Analitycy: Popyt na nawozy azotowe wzrośnie. Kiedy spodziewać się obniżek cen?

Szef działu nawozów w londyńskiej firmie konsultingowej CRU, Chris Lawson, w rozmowie z DTN stwierdził, że popyt na mocznik wzrośnie w 2022 roku o ok. 3 proc. i że jego ograniczenie ze względu na wysokie ceny zostało przeszacowane.

– Producenci nawozów azotowych wytwarzają ich tyle, ile tylko mogą. Wielu producentów opóźnia nawet konserwację swoich obiektów, aby nadal produkować bardzo potrzebne nawozy azotowe – stwierdził cytowany przez DTN Lawson w odpowiedzi na zarzuty o ograniczaniu produkcji przez zakłady w celu zwiększenia ceny.

Przy produkcji na pełnych obrotach w pewnym momencie podaż dorówna popytowi, a ceny nawozów zaczną się wyrównywać. Lawson uważa, że ​​będzie to widoczne w drugiej połowie 2022 roku.

– Nadal istnieje problem z dostępnością nawozów azotowych z powodu różnych problemów z dostawami, ale ceny składników odżywczych mogą zacząć spadać w drugiej połowie roku wraz z powrotem podaży – informuje DTN. Opinii tej wtóruje Josh Linville, dyrektor ds. nawozów w StoneX Financial, twierdząc, że wysokie ceny będą utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas, jednak przy zażegnaniu problemów z dostawami światowa produkcja nawozów powinna wrócić do normy w 2022 roku.

Duży wpływ na to, co dzieje się na rynku nawozów ma sytuacja w USA. W rozmowie z DTN Samuel Taylor, analityk zasobów rolniczych w Rabobank, powiedział, że kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym popyt na nawozy azotowe w 2022 r. będzie ilość kukurydzy posianej w tym kraju. Ważnym pytaniem jest to, czy rolnicy byliby skłonni z powodu wyższych cen nawozów zrezygnować z kukurydzy i postawić na soję. Na razie jednak trudno na to liczyć, ponieważ modele Rabobanku wskazują, że nawet przy obecnych cenach nawozów azotowych, nadal uprawa kukurydzy gwarantuje wyższą marżę dla rolników.

Wg analityków nie ma co zatem liczyć na spadek cen nawozów wiosną. Najważniejsze wydają się być obecnie precyzyjne plany nawozowe, które pomogą jak najefektywniej wykorzystać ich cenne kilogramy.