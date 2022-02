Analitycy nie zwiastują dobrego roku na rynku wieprzowiny

Według analityków Robobanku, to będzie trudny rok na rynku wieprzowiny. Można śmiało stwierdzić, że będzie to kolejny trudny rok dla hodowców trzody chlewnej. Skąd takie prognozy?

Rosnące koszty produkcji

Główny problem, z jakim będą się mierzyć hodowcy to ciągle rosnące koszty produkcji, które napędzają wysokie ceny energii, pasz, transportu i w końcu wysokie koszty pracy. Na to wszystko nakłada się spowolnienie gospodarcze, a w takich warunkach przetwórcy niechętnie przerzucają koszty na konsumentów, co ostatecznie wywiera presję na marże dla producentów.

Globalny rynek trzody chlewnej

Specjaliści Robobanku twierdzą, że globalne import i eksport wieprzowiny spadną w porównaniu do 2022 roku. Głównym powodem takiego stanu rzeczy ma być zmniejszenie importu przez Chiny wobec odbudowy krajowej produkcji. Zmniejszenia importu przez Państwo Środka nie nadrobi też rosnący import innych krajów regionu tj. Japonia i Korea Południowa.

– Główni eksporterzy będą musieli znaleźć nową równowagę między podażą a popytem – informuje Robobank, co w największym skrócie oznacza po prostu ograniczenie produkcji.

Właśnie nadpodaż powodująca presję na spadek cen jest zdaniem specjalistów Robobanku największym problemem w Europie. Kolejny to ASF, który rozprzestrzenia się na północne Włochy, potencjalnie komplikując handel.

Nieco bardziej pozytywne są prognozy dla rynku w USA, gdzie zmniejszone dostawy wieprzowiny w pierwszej połowie roku mają wspierać ceny i pomóc zrównoważyć rosnące koszty produkcji. Z kolei w Ameryce Południowej niesprzyjająca pogoda będzie wywierała presję na wzrost cen pasz, co odbije się także na globalnym rynku pasz.

Zarówno epidemia Covid, jak i ASF wpływają na rynki wieprzowiny w Azji Południowo-Wschodniej. Produkcja wieprzowiny w Wietnamie i na Filipinach będzie rosła, choć powoli.