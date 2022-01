Amerykańsko-indyjska wojna o dopłaty do produkcji pszenicy

Członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych w specjalnym liście wysłanym do Joe Bidena wezwali go do wszczęcia postępowania przeciwko Indiom w ramach Światowej Organizacji Handlu. Chodzi o dopłaty do produkcji pszenicy dla hinduskich rolników.

Jak twierdzi grupa 28 kongresmenów, sygnatariuszy listu do prezydenta USA, rząd Indii subsydiuje ponad połowę wartości kosztów produkcji pszenicy i ryżu, podczas gdy przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na subsydia w wysokości do 10 proc.

– Prosimy o szybkie podjęcie działań w celu odwrócenia trendu nieprzestrzegania przez Indie wymogów wsparcia wewnętrznego WTO poprzez wszczęcie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu – czytamy w liście sekretarza ds. rolnictwa Toma Vilsacka.

Reagując na ruch Kongresu, US Wheat Associates w oświadczeniu wyraziło zadowolenie ze wszczęcia sprawy przeciwko zakłócającemu handel krajowy wsparciu rządu Indii dla producentów pszenicy i ryżu.

Według badań Texas A&M University z 2020 r. stosowany przez Indie proceder kosztuje amerykańskich rolników ponad 500 milionów dolarów rocznie w utraconych dochodach.