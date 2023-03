Amerykański John Deere modernizuje swoją technologię rolnictwa precyzyjnego

John Deere od wielu lat oferuje technologię rolnictwa precyzyjnego. W 2023 r. zostanie przeprowadzona modernizacja wszystkich istotnych zaawansowanych urządzeń w celu przygotowania ich na przyszłość.

Ważnymi elementami są zupełnie nowa rodzina wyświetlaczy John Deere G5 oraz nowy modem JDLinkTM M. Dzięki aktualizacji technologia rolnictwa precyzyjnego John Deere stanie się szybsza, bardziej zaawansowana i przystępniejsza cenowo dla każdego rolnika i usługodawcy.

Wraz z zupełnie nową rodziną wyświetlaczy G5 firma John Deere przekazuje najnowocześniejszą technologię wprost w ręce klientów. Dzięki rozdzielczości Full HD, dodatkowej pamięci i większej mocy obliczeniowej model G5 jest jednym z najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy na rynku. Dostępny jest w dwóch wersjach przenośnych, które mogą współpracować ze sprzętem wszystkich marek, ma dwa zintegrowane monitory przeznaczone do konkretnych maszyn John Deere oraz obsługuje opcję podwójnego monitora.

Wyświetlacz G5 ma przekątną 10,1 cala, a model G5PLUS — 12,8 cala, co oznacza, że w porównaniu ze swoimi poprzednikami rodzina wyświetlaczy G5 zapewniać ma do 33% więcej miejsca na mapy i informacje. Oba przenośne wyświetlacze są wodoodporne (IP65), a więc lepiej chronione. John Deere G5Plus standardowo wyposażony jest w AutoTrac i system sterowania sekcjami. Utrzymana została pełna zgodność z protokołem AEF ISOBUS.

We wszystkich wyświetlaczach G5 nadal wykorzystywany jest interfejs użytkownika dobrze znany z wyświetlaczy 4. generacji. Połączenie nowoczesnej technologii ze znajomym interfejsem zapewniać ma natychmiastowe zwiększenie wydajności bez konieczności czasochłonnego poznawania nowego sprzętu. Nowy program udzielania licencji na zaawansowane funkcje umożliwia rolnikom i usługodawcom płacenie tylko za to, czego potrzebują, co z kolei obniża koszty początkowe.

Wyświetlacze G5PLUS Universal i G5 Universal będzie można zamówić jeszcze w tym roku. Modele G5Plus CommandCenterTM i G5 CommandCenterTM dostępne będą w maszynach John Deere od roku modelowego 2024.

Rolnicy i usługodawcy dysponujący mieszaną flotą sprzętu nadal mogą korzystać z łączności między maszynami a chmurą. Zupełnie nowy modem JDLinkTM M jest przystępną cenowo alternatywą wobec dobrze znanego modelu JDLinkTM R. Jako urządzenie typu „plug and play” modem JDLinkTM M pozwala bez trudu w pełni wyekwipować mieszane floty sprzętu. Wersje JDLinkTM M i R są zgodne z protokołem SAE J1939 i mogą wykorzystywać ponad 14 punktów danych z maszyn różnych marek. Dzięki tej kompatybilności do zarządzania całą mieszaną flotą maszyn wystarczy jeden portal: John Deere Operations CenterTM.

Odbiornik John Deere StarFireTM 7000 wprowadzono na rynek w zeszłym roku wraz z nowym sygnałem StarFire RTK. Dokładność RTK wynosząca 2,5 cm i czas aktywacji nieprzekraczający 8 minut oznaczają, że nowy sygnał StarFireTM RTK zapewnia bardzo atrakcyjne wejście w technologię RTK. Łączność w systemie John Deere StarFireTM 7000 działa jeszcze lepiej niż w poprzednich generacjach ze względu na dodanie sygnałów satelitarnych Galileo i Beidou. Odbiorniki John Deere StarFireTM 7000 już są dostępne i można składać na nie zamówienia, a dostawy właśnie się rozpoczynają.

JDLinkTM zapewnia bezpłatną dwukierunkową łączność pozwalającą na automatyczne przesyłanie danych o uprawach i maszynach do John Deere Operations Center. System Operations Center jest nieprzerwanie aktualizowany, modernizowany i dostosowywany do przyszłych potrzeb. Nadal też będzie bezpłatnie dostępny na urządzeniach mobilnych oraz przez przeglądarkę.

Nowe niezbędne elementy technologii rolnictwa precyzyjnego John Deere sprawiają, że inteligentne rolnictwo wymaga od klientów mniejszego wysiłku. Technologia ta będzie coraz prostsza w użyciu i coraz bardziej zautomatyzowana — i już teraz nie sprawia żadnych problemów. Dzięki wszystkim dostępnym funkcjom oraz zaawansowanej obsłudze i doświadczeniu oferowanym przez lokalnych dealerów praca rolników i usługodawców jest teraz bardziej wydajna, zyskowna i zrównoważona.