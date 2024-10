Amazone ZG-TX 11200 Super to rozsiewacz, który wie, gdzie wysiał. I właśnie przez to jest super

Rozsiewacze w ostatnich czasach stały się niezwykle nowoczesnymi i co istotne, bardzo precyzyjnymi maszynami. Jak się to ma w przypadku nowego rozsiewacza Amazone?

W przypadku rozsiewacza wielofunkcyjnego Amazone ZG-TX 11200 Super konstruktorzy wykorzystali nie tylko własne wieloletnie doświadczenie w dziedzinie konstrukcji aparatu rozsiewającego, ale i cyfrową technologię pozycjonowania. To wszystko sprawiło, że rozsiewacz przestał być maszyną chaotycznie rozrzucającą nawóz czy wapno, a stał się narzędziem do ich precyzyjnego dawkowania.

Rozsiewacz kategorii ciężkiej, ale obsługa lekka

Amazone ZG-TX 11200 Super to duża i pojemna maszyna. Te jej cechy klasyfikują ją do pracy w gospodarstwach wielkoobszarowych oraz przy usługach. Sprawdzi się doskonale ze względu na ogromną pojemność zbiornika wynoszącą 11 200 litrów przy prawe 3-metrowej wysokości napełnienia. Parametry załadunku wymuszają solidną konstrukcję podwozia i tak oczywiście jest, bo specjalnie wzmocniono tu ramę i podzespoły nośne. Całość musi być mocna, bo maksymalna dopuszczalna masa maszyny to aż 21 ton.

Uniwersalność tego rozsiewacza w zakresie wykorzystania do wysiewu wapna, jak i nawozów, wzmacnia jego pewna cecha szczególna – łatwa przebudowa. Wystarczy jedynie wymienić poszczególne elementy systemu wysiewu lub zablokować je w pozycji nieaktywnej. Dalej oprogramowanie terminala rozpoznaje funkcje przebudowy i samodzielnie dostosowuje się do nich. Przebudowa rozsiewacza Amazone ZG-TX 11200 Super trwa około 25 minut, po czym można rozpocząć rozsiewanie wapna czy nawozu.

Sam układ rozsiewający ZG-TX 11200 Super posiada napęd mechaniczny, w którym z napędzającego go wałka WOM ciągnika przekazywany jest do centralnej przekładni. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że tarcze rozsiewające mają zwiększoną prędkość obrotową. Pozwala to także na efektywne wykonywanie pracy na maksymalnej szerokości roboczej, przy niskich prędkościach obrotowych silnika.

W zależności od funkcji i wyposażenia rozsiewacza Amazone, wysiew materiału można przełączać od 1 do 16 sekcji szerokości. Sama szerokość wysiewu jest imponująca, bo dla nawozów mineralnych wynosi od 15 do 54 m, a dla wapna do 16 m. Zintegrowany z tarczami układ rozsiewu granicznego AutoTS można aktywować z kabiny za pomocą terminala i to niezależnie od rodzajów rozsiewu: granicznego – krawędziowy, graniczny i rozsiew przy rowach.

Amazone ZG-TX 11200 Super to rozsiewacz, który wie gdzie wysiał

Za precyzję sterowania rozsiewacza Amazone ZG-TX 11200 Super odpowiada ZG-TX Tronic z seryjnie zintegrowaną komunikacją Isobus. Ten całkowicie nowy intuicyjny sterownik oferuje funkcje dostępne przez złącze oraz Section Control – system zmiennego dozowania i zarządzania zleceniami. Sam sterownik można zintegrować za pomocą funkcji AUX-N z obsługą ciągnika.

W przypadku korzystania z funkcji Section Control, możliwe jest przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch. Mogą być one przełączane całkowicie automatycznie w zależności od pozycji GPS. Jeśli operator utworzył pole, to może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i na poprzeczniakach.

Amazone ZG-TX 11200 Super to uniwersalny rozsiewacz do nawozów i wapna. Przez swoje gabaryty i pojemność należy do kategorii niezwykle wydajnych maszyn, które przeznaczone są dla wielkich gospodarstw oraz znakomicie sprawdzą się także na usługach rolniczych.