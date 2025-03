Amazone Teres 200 – nowy pług do 200-konnych ciągników

Choć technika bezorkowa rozwija się w szybkim tempie, to dobry pług jest nadal podstawowym narzędziem przy obróbce gleby. Podstawowym nie znaczy jednak, że archaicznym, bo nowoczesne pługi to techniczne majstersztyki. Jak ten nowy Teres 200 od Amazone.

reklama

reklama

Amazone poszerza swoją ofertę pługów o nowy model Teres 200. To zawieszany, odwracalny pług przeznaczony do ciągników o mocy do 200 KM. Jest dostępny w konfiguracji 4- lub 5-skibowej oraz z lemieszami pełnymi lub ząbkowanymi, dedykowanymi do terenów kamienistych. Dzięki solidnym materiałom i innowacyjnej konstrukcji Teres 200

zapewnia lekką trakcję i doskonałą jakość pracy.

Technologia SpeedBlade – większa prędkość i mniejsze zużycie paliwa

Pług Amazone Teres 200 został wyposażony w opatentowane korpusy SpeedBlade, które wyróżniają się dużymi redlicami. Dzięki temu główne zużycie koncentruje się na redlicy, co znacząco obniża koszty konserwacji nawet przy dużych prędkościach roboczych. Ponadto specjalna konstrukcja lemieszy zapobiega owijaniu się resztek roślinnych i przywieraniu gleby, co poprawia efektywność orki.

reklama

Korpusy SpeedBlade zapewniają również odpowiedni prześwit bruzdy, co ma kluczowe znaczenie przy stosowaniu ciągników z szerokimi oponami. Dodatkowo, na życzenie, pług może być wyposażony w lemiesze HD o zwiększonej trwałości.

reklama

Terus 200 – Wyjątkowa trwałość dzięki technologii hartowania “Plus”

Długowieczność i niezawodność Teres 200 to efekt zastosowania specjalnego procesu hartowania “Plus”. Technologia ta polega na wzbogaceniu materiału ścieralnego w węgiel, co zwiększa odporność na uderzenia i ścieranie. Połączenie nowoczesnie zaprojektowanej konstrukcji pługa i utwardzania “Plus” sprawia, że charakteryzuje się on niskim zapotrzebowaniem na siłę uciągu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.

Precyzyjna regulacja z kabiny dzięki rozbudowanej hydraulice

Amazone Teres 200 oferuje płynną, hydrauliczną regulację szerokości roboczej oraz przedniej skiby. Operator może dostosować szerokość bruzdy w zakresie 30-50 cm lub 33-55 cm na korpus, bez wychodzenia z kabiny. System AutoAdapt automatycznie dostosowuje przednią skibę przy zmianie szerokości roboczej, co poprawia precyzję pracy i zmniejsza zużycie paliwa.

Regulacja głębokości może odbywać się mechanicznie lub hydraulicznie, przy użyciu wahadłowego koła podporowego lub koła kombinowanego. Dostępne są różne rozmiary i profile opon, zapewniające optymalną kontrolę głębokości.

Dwa warianty: Teres 200 V i Teres 200 VS

Model Teres 200 występuje w dwóch wersjach:

– Teres 200 V – wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe śrubowe, które wytrzymuje siłę cięcia do 4400 kg.

reklama

– Teres 200 VS – posiada hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe, umożliwiające płynną i bezpieczną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki wysokiemu skokowi podnoszenia (do 40 cm) oraz możliwości bocznej i tylnej oscylacji za pomocą siłownika hydraulicznego, pług jest odporny na uszkodzenia i sprawdza się w każdych warunkach terenowych.

System SmartTurn – szybkie obracanie

Teres 200 wyposażono w solidną belkę o przekroju 120x120x10 mm oraz półosie ProtectShaft osadzone na łożyskach kulkowych, co minimalizuje zużycie komponentów. Zintegrowany siłownik SmartTurn zapewnia szybkie i płynne obracanie pługa bez zmiany szerokości bruzdy.

Szeroki wybór akcesoriów dla pełnej personalizacji pod własną glebę

Amazone oferuje liczne akcesoria do modelu Teres 200, pozwalające na dopasowanie maszyny do różnych warunków glebowych i terenowych. Wśród dostępnych opcji znajdują się:

– Zabezpieczenie boczne, szczególnie polecane na zboczach oraz w trudnym, kamienistym terenie,

– Redlice tarczowe dla dokładniejszego czyszczenia bruzdy,

– Wały ugniatające do ponownego zagęszczania gleby po orce.

Dzięki swojej wszechstronności w zastosowaniu i nowoczesnym rozwiązaniom Amazone Teres 200 stanowi doskonały przykład tego, że dobrze zaprojektowany i wykonany pług nadal jest podstawowym narzędziem w gospodarstwie.

reklama

reklama