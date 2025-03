Amazone: Słabszy wynik finansowy w 2024 roku, ale nastroje dobre

Grupa Amazone zamknęła rok gospodarczy 2024 z obrotami w wysokości 763 mln euro. Odpowiada to spadkowi obrotów o 10,4% względem poprzedniego roku, w którym osiągnięto rekordową wartość 852 mln euro. W porównaniu z obecną średnią w branży Grupa Amazone była w stanie utrzymać się na rynku na ponadprzeciętnym poziomie. Liczba pracowników na całym świecie pozostała na stałym poziomie około 2500.

Pomimo spadku obrotów oraz w obliczu niepewności geopolitycznej i wstrząsów klimatycznych firma była w stanie utrzymać swoją siłę finansową i nadal dąży do zrównoważonego wzrostu. Silna aktywność eksportowa jest jednym z czynników, które się do tego przyczyniają. Eksport stanowi stabilne 80% całkowitych obrotów. Szczególnie dobrze radziły sobie rynki francuski, polski, hiszpański i chiński. Wraz z przejęciem brazylijskiej firmy MP AGRO, specjalizującej się w rozsiewaczach nawozów, pozyskano strategicznego partnera do dalszego rozwoju w Ameryce Południowej.

– Trwające od dziesięcioleci relacje z naszymi partnerami handlowymi, rolnikami i usługodawcami na całym świecie w istotny sposób przyczyniają się do naszej stabilnej pozycji rynkowej. Ta ścisła wymiana umożliwia nam optymalizację łańcuchów zabiegów i oferowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego gospodarstwa i regionu, od uprawy gleby i siewu po nawożenie i ochronę roślin – wyjaśniają Christian Dreyer i dr Justus Dreyer, prezesi zarządu i właściciele Grupy Amazone.

Amazone wydaje coraz więcej na badania i rozwój

Strategia innowacji Amazone pozostaje kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu. Wydatki na badania i rozwój zostały zwiększone w 2024 roku. Inwestycje te umożliwiają utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie przyszłych technologii, nawet w trudnych czasach. Amazone otrzymała w 2024 r. nagrodę międzybranżową od WirtschaftsWoche za swoje duże zdolności innowacyjne jako najbardziej innowacyjna firma średniej wielkości w Niemczech.

– Naszym celem jest nie tylko zaspokajanie bieżących potrzeb naszych klientów, ale także rozpoznawanie wymagań przyszłości na wczesnym etapie i opracowywanie odpowiednich rozwiązań technicznych i usług cyfrowych – mówi Dreyers.

W obliczu trudności spowodowanych zmianami klimatycznymi lub wymogami politycznymi w rolnictwie Amazone koncentruje się na cyfrowym rolnictwie precyzyjnym. Dokładnie dopasowane technologie do zabiegów zmiennych, pasowych i punktowych ułatwiają sprostanie zarówno wyzwaniom ekologicznym, jak i ekonomicznym. Jednocześnie wiele nowych produktów zostało z powodzeniem wprowadzonych na rynek międzynarodowy w ramach ofensywy innowacyjnej w dziedzinie technologii wielkopowierzchniowej.

Na szczególną uwagę zasługują siewniki punktowe Precea o szerokości roboczej do 12 metrów, samojezdny opryskiwacz polowy Pantera 7004 z belką o szerokości do 48 metrów oraz siewnik Cirrus Grand o szerokości roboczej do 9 metrów, które są przeznaczone dla dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych. Również półzawieszany pług obrotowy Tyrok jest konstrukcją dla dużych wydajności powierzchniowych i przekonuje swoją uniwersalnością zastosowania zarówno w bruździe jak również po caliźnie jako pług onland.

Amazone zwiększa moce produkcyjne

Aby wesprzeć organiczny wzrost firmy w długiej perspektywie, Amazone kontynuuje również realizację celu, jakim są inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych. Obecnie zakład w Lipsku jest znacznie rozbudowywany, zarówno pod względem powierzchni hal, jak i magazynów zewnętrznych. Istniejące procesy produkcyjne i struktury logistyczne są stale modernizowane w celu spełnienia wymagań rynku i zwiększenia wydajności. W tym roku w Altmoorhausen powstaje nowoczesne centrum szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu do ochrony roślin i innego sprzętu wielkogabarytowego. Ten projekt budowlany stanowi kolejny ważny krok w koncepcji Akademii Amazone mającej na celu promowanie specjalistycznej wiedzy i dalszy rozwój naszych partnerów handlowych. W obsłudze klientów duże znaczenie ma jeszcze intensywniejsza pomoc w obsłudze i stosowaniu coraz bardziej skomplikowanych maszyn i metod produkcji rolniczej poprzez usługi doradcze. W tym celu na farmie doświadczalnej Wambergen w pobliżu głównego zakładu w Hasbergen-Gaste przeprowadzono długoterminowe doświadczenia polowe.

Chociaż globalne środowisko gospodarcze pozostaje obecnie wyzwaniem, firma Amazone jest zadowolona ze swojej pozycji. W bieżącym pierwszym kwartale sytuacja w zakresie zamówień w Grupie Amazone napawa optymizmem. Właściciele oceniają pozytywnie długoterminowe perspektywy.

– Ze względu na ciągłe zmiany technologiczne, coraz większe znaczenie metod produkcji oszczędzających zasoby i rosnącą globalną populację ludności, sektor techniki rolniczej pozostaje systemowo istotnym elementem dostaw żywności. Dlatego z niecierpliwością czekamy na wiodące na świecie targi Agritechnica, które będą jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Po raz kolejny zaprezentujemy tam międzynarodowej publiczności wiele innowacji w zakresie efektywnego i zrównoważonego rolnictwa – czytamy w komunikacie firmy.

Źródło: Amazone, opr. mw

