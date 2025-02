Amazone Cenius z hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami. To sporo zmienia

Kultywatory Amazone Cenius 3003 i 3503 zyskały nową opcję wyposażenia. Chodzi o zabezpieczenie przed przeciążeniami zębów, które będzie teraz oferowane w opcji hydraulicznej, podobnie jak w większych Ceniusach.

Dotychczas kultywatory Amazone Cenius 3003 i 3503 oferowane były w wersjach Special i Super z zabezpieczeniami przed przeciążeniem odpowiednio z wykorzystaniem sworzni ścinanych i sprężyn. Teraz te popularne narzędzia oferowane są także w wersji Ultra z hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami z regulowaną bezstopniowo siłą wyzwalania od 500 do 800 kg.

Dzięki temu możemy wygodnie dostaosować parametr w zależności od rodzaju gleby; od najniższych wartości na glebach lekkich do najwyższych na glebach bardzo ciężkich. Siłę wyzwalania zabezpieczenia regulujemy z przodu ramy, tam również umiejscowiono manometr.

Kultywatory z trzema wariantami zabezpieczeń

Jak już wspomnieliśmy, Ceniusy 3003 i 3503 mogą dysponować trzema rodzajami zabezpieczeń przed przeciążeniami. W wersji Special są to zabezpieczenia ze sworzniami ścinanymi. W tym przypadku mamy do czynienia z siłą wyzwalania na poziomie 2500 kg (C-Mix-Special).

Jeżeli nie chcemy wychodzić z kabiny ciągnika z powodu ściętego sworznia, mamy do dyspozycji kolejny, sprężynowy wariant – C-Mix-Super – ustępuje on przy obciążeniu na poziomie 600 kg na czubku redlicy. Nowy dla mniejszych kultywatorów Amazone hydrauliczny system C-Mix-Ultra z siłą wyzwalania 500-800 kg polecany jest przede wszystkim dla utrzymania optymalnej głębokości pracy w warunkach z regularnymi przeciążeniami.

O kultywatorach Cenius

Kultywatory Cenius to narzędzia uniwersalne; mogą służyć zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak i głębokiego spulchniania gleby do 35 cm. Występują o ne w wersjach zawieszanych i zaczepianych o szerokościach roboczych od 3 do 7 m i mogą współpracować z agregatami siewnymi firmy Amazone. Mogą być niemal dowolnie konfigurowane dzięki szeregowi wariantów wyposażenia dodatkowego począwszy od talerzy równających na szerokiej ofercie wałów doprawiających skończywszy.