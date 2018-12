Amatechnica 2018 – Dni Pola w firmie Amazone

Firma Amazone jest liczącym się producentem maszyn do uprawy gleby, nawożenia mineralnego, siewu, ochrony chemicznej oraz techniki komunalnej. Tradycją w działalności niemieckiego wytwórcy są Dni Pola o nazwie Amatechnica, organizowane co dwa lata na terenach położonych wokół zakładów w miejscowości Hasbergen-Gaste.

Celem wystawy jest prezentacja aktualnej oferty oraz nowości, które wkrótce znajdą się na rynku. Przybywają na nią rolnicy, przedsiębiorcy oraz partnerzy handlowi. W tegorocznej imprezie, która miała miejsce 24 maja 2018 r. uczestniczyło blisko 6 tysięcy osób w tym 2 tysiące gości z zagranicy.

Bogaty program wystawy

Organizatorzy wystawy Amatechnica przygotowali dla przybyłych gości szereg atrakcji. Oprócz prezentacji maszyn rolniczych w ringu i pokazów polowych przewidziano zwiedzanie fabryki oraz laboratorium, w którym testowane są rozsiewacze do nawozów. Interesującym punktem imprezy była aukcja maszyn używanych marki Amazone, zorganizowana przez dom aukcyjny Ritchie Bros. Do towarzyszących atrakcji należał przelot helikopterem, strzelanie z łuku, gry i zabawy siłowe oraz występy artystyczne. Wieczorny relaks umilała gra zespołu na żywo i stoiska z jedzeniem. W ramach Amatechnica zorganizowano również wystawę starych ciągników i maszyn.

Elektronika i precyzyjne rolnictwo w wydaniu Amazone

W Centrum Informacji Precyzyjnego Rolnictwa pokazano szereg rozwiązań zastosowanych w maszynach Amazone wykorzystujących technologie satelitarne. Przybyli goście mogli obejrzeć pracujące w technologii ISOBUS konstrukcje rozsiewaczy ZA-TS i ZG-TS wyposażone w innowacyjny system ArgusTwin, który umożliwia ciągłą kontrolę rozsiewu nawozu za pomocą czujników radarowych, dokonując w razie potrzeby automatycznej korekcji nastaw.

Innym zaprezentowanym rozwiązaniem był system AmaSelect umożliwiający włączanie pojedynczych rozpylaczy w opryskiwaczach zaczepianych Amazone UX oraz samojezdnych Pantera. W kombinacji z systemem GPS Switch rozwiązanie umożliwia automatyczne przełączanie sekcji na nawrotach.

Z techniką oprysku związany jest także wyposażony w czujnik fluorescencji GreenSense system AmaSpot, który odróżnia zielone rośliny od gołej ziemi. W ten sposób ciecz robocza trafia na konkretny obszar, na którym występują chwasty.

W Centrum Informacji Amazone demonstrowano system SmartService 4.0, który za pomocą wideokomunikacji umożliwia konsultowanie się rolnika ze specjalistą z serwisu na odległość. Innowacyjny system wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) w przekazie video. Za pomocą specjalnych okularów z mikrokamerą i wyświetlaczem lub urządzeń z systemem Android lub iOS, takich jak tablet czy smartfon, można uzyskać pomoc w naprawie lub regulacji maszyny bez konieczności przyjazdu serwisanta.

Nowy terminal ISOBUS

Podczas wystawy miała miejsce oficjalna premiera nowej generacji terminala ISOBUS AmaTron 4 w postaci tabletu. Urządzenie wyposażono w 8-calowy dotykowy ekran, wokół którego rozłożono 12 przycisków. W górnej krawędzi terminala znajdują się 3 przyciski, za pomocą których można wybierać między obrazem maszyny, widokiem GPS a profilem głównym. AmaTron 4 oferuje szereg funkcji umożliwiających obsługę maszyn w standardzie ISOBUS oraz automatykę jazdy (prowadzenie równoległe) z wykorzystaniem technologii GPS. W pamięci urządzenia wgrano system GPS Switch, który automatycznie reguluje szerokość wysiewu nawozów oraz włącza/wyłącza rozpylacze na belce opryskiwacza i przewody podające nasiona do redlic w siewniku podczas pracy na uwrociach. Dopełnieniem wyposażenia jest system zarządzania dokumentacją i zadaniami GPS Maps&Doc. Jest on niezbędny podczas prac z wykorzystywaniem map aplikacyjnych uwzględniających położenie GPS maszyny. System AmaCam automatycznie po rozpoznawaniu jazdy do tyłu agregatu załącza na monitorze terminala widok z kamery cofania.

Dr inż. Jacek Skudlarski

Fot. firmowe