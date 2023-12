Algieria kupuje pszenicę z rejonu Morza Czarnego, a rzepak najtańszy od 20 listopada. Ceny zbóż na światowych giełdach 13.12.2023

Kontrakt terminowy na pszenicę spadł wczoraj w Paryżu o 3,75 EUR/t do 227,5 EUR/t. TO z jednej strony zasługa realizacji zysków, zaś z drugiej przekonanie, że w algierskim przetargu na 900 tys. ton pszenicy niewiele udało się “ugrać” sprzedawcom z Europy Zachodniej.

Zachodnioeuropejska pszenica nadal nie wytrzymuje konkurencji z pszenicą z rejonu Morza Czarnego. Nie tylko rosyjską i ukraińską, ale też bułgarską i rumuńską. FranceAgriMer podniósł wczoraj prognozę eksportu francuskiej pszenicy poza UE o 100 tys. ton do 10,2 mln ton. W Chicago marcowy kontrakt spadł o 20,25 ct do 605,25 ct/bu (204 EUR/t).

Rzepak staniał wczoraj o 4,5 EUR/t do 434,5 EUR/t co oznacza najniższy poziom od 20 listopada. Z kolei soja straciła w Chicago 16,25 ct do 1307,5 ​​ct/bu (442 EUR/t). Tutaj sytuację determinuje pogoda w Brazylii i nadawane opady na głównych obszarach upraw.

Kukurydza straciła 0,75 EUR/t do 200,5 EUR/t, zaś w Chicago 5,75 ct/bu do 174 EUR/t. – Handel kukurydzą poniósł straty ciągnięty przez spadki pszenicy i soi. Spodziewane opady deszczu w Brazylii poprawiają także perspektywy na pierwsze zbiory kukurydzy. Argentyńskie media donoszą o planach nowego rządu prezydenta Javiera Milei dotyczących podniesienia podatków na kukurydzę i pszenicę. Wątpliwe jest jednak, czy w Kongresie znajdzie się do tego niezbędna większość – informuje Kaack.