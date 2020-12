Aktualny stan upraw pszenicy: jakie choroby w łanie?

Jesień w uprawie pszenicy ozimej to okres wytężonej pracy zwłaszcza przy tak mokrej i wilgotnej jesieni. Na plantacji może czekać wiele zagrożeń stad częste lustracje polowe są konieczne. Długa jesień sprzyja nie tylko rozwojowi chwastów ale również rozwojowi chorób. Te coraz częściej atakują plantacje jeszcze przed zimowym spoczynkiem.

Jesienna lustracja plantacji powinna być przeprowadzana pod kątem występowania objawów Mącznika prawdziwego (Blumeria graminis), który atakuje liście już w okresie jesiennym tworząc na ich powierzchni charakterystyczne białe lub biało – szare grzybnie. Ta pospolita choroba liści jest o tyle niebezpieczna, że jeśli pozwolimy jej na rozwój i to pozostanie z plantacją do wiosny i w momencie ruszenia wegetacji będzie bardzo ekspansywna. Wówczas w fazie strzelania w źdźbło wystarczy 10% porażonych roślin aby zabieg był konieczny ze względu na progi szkodliwości.

Ze względu na sprzyjającą aurę tej jesieni na wielu plantacjach pojawiła się Septorioza paskowana liści pszenicy (Septoria tritici). To jedna z groźniejszych chorób powodująca duże straty ekonomiczne. Pierwsze jej objawy obserwujemy już na liściach wschodzącej pszenicy, są to początkowo małe przejaśnienia o podłużnym kształcie. Wraz z rozwojem choroby żółkną i tworzą podłużne plamy wzdłuż nerwów liściowych. Specyfika występowania tej choroby polega infekcji pszenicy oraz utajonego jej przebiegu – brak objawów mimo infekcji może trwać nawet 4 tygodnie co utrudnia wybór właściwego terminu zabiegu. Skutecznym rozwiązaniem może być zastosowanie zarejestrowanej mieszaniny zbiornikowej AZOKSAR 250 SC 0,6 l/ha + TARCZA ŁAN EXTRA250 EW 0,8 l/ha. Zabieg o tej charakterystyce pozwoli na dość długi okres kontrolować występowanie tej choroby.

Kolejnym elementem tej jesieni jest pojawienie się bardzo popularnej choroby Rdza brunatna pszenicy (Puccinia recondita). Pierwsze objawy zmian chorobowych obserwujemy już jesienią. Są to bardzo charakterystyczne plamki (grudki) o barwie pomarańczowej do brązowej, które ulokowane są na liściach i pochwach liściowych młodych rozwijających się roślin. Zwalczanie tej choroby jest skuteczne z chwila wystąpienia pierwszych objawów. Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie fungicydów z grupy triazoli.

Wraz z coraz dłuższą jesienią pojawiły się objawy choroby, która niejednokrotnie mylona jest z niedoborami mikroelementów. Zła diagnoza również często jest przypisana skutkom ubocznym stosowania herbicydów ( pojawienie się fitotoksyczności przy nieodpowiednim zastosowaniu ). Elementem charakterystycznym tej choroby są jasnożółte chlorozy, które z czasem przebarwiają się na brązowo począwszy od środka chlorozy. Bardzo często występuje na części plantacji rzadziej na jej całości. Może być występowanie tzw. placowe. Choroba o której mowa to DTR – Brunatna plamistość liści (Drechslera tritici – repentis).

Plantacje posiane w miesiącu październiku charakteryzują się bardzo równymi wschodami i wiele z tych plantacji zostało odchwaszczone herbicydami, więc są wolne od chwastów i nie konkurują o składniki pokarmowe i wodę, której jest wystarczająco a momentami było jej nawet zbyt wiele. To przełożyło się na rozwój chorób, które można zaobserwować na większości plantacji. Pszenica jest przygotowana do spoczynku zimowego w dobrej kondycji, korzenie są rozwinięte prawidłowo a faza rozwojowa jest korzystna. Dlatego należy patrzeć z optymizmem na przyszły sezon wiosenny aczkolwiek należy mieć na uwadze dość dużą presję chorób.

Rafał Filip, Product Manager CIECH Sarzyna S.A.