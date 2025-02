Aktualne ceny ziemi rolnej klasy średniej w Polsce 2025 – Gdzie kupisz najtaniej?

Ziemia rolna w Polsce to nadal bardzo cenna inwestycja. Ceny gruntów ornych, szczególnie ziemi klasy średniej (IIIb i IV), znacznie różnią się w zależności od lokalizacji. Gdzie najlepiej kupić ziemię w 2025 roku, aby nie przepłacić i jednocześnie zainwestować w grunt o dobrej jakości?

Sprawdzamy, jakie są aktualne ceny ziemi rolnej klasy średniej i gdzie należy się liczyć z większym wydatkiem na zakup gruntów rolnych.

Aktualne ceny ziemi rolnej klasy średniej – jakie ceny w 2025 roku?

Ziemia rolna klasy średniej, czyli grunty klasy IIIb i IV, są często wybierane przez rolników. W 2025 roku ceny za 1 hektar ziemi tej klasy wahają się od ok. 36 tys. zł do nawet 96 tys. zł. Średnia cena gruntów ornych klasy średniej aktualnie wynosi 71 221 zł za 1 hektar. Ceny różnią się w zależności od województwa, a to oznacza, że warto sprawdzić które regiony oferują najkorzystniejsze ceny za grunty orne klasy średniej?

Południowa Polska – gdzie ziemia rolna klasy średniej jest najtańsza?

Zaczynamy od Podkarpacia, które oferuje użytki rolne klasy średniej najtaniej, z ceną za 1 hektar – 39 343 zł. To najniższa cena w tej części Polski. Idąc dalej, Małopolska to kolejny region, gdzie ziemia rolna klasy średniej jest dostępna w cenie 52 360 zł/ha. A w sąsiadującym z nią woj. śląskim rolnicy wydadzą na zakup 1 hektara użytków rolnych klasy średniej 54 128 zł. Tuż obok w województwie opolskim ziemia kosztuje 58 608 zł/ha.

Natomiast woj. dolnośląskie oferuje 1 hektar gruntów ornych klasy IIIb i IV za 51 881 zł, co również plasuje ten obszar wśród bardziej atrakcyjnych pod względem ceny za ziemię rolną klasy średniej. A jaka cena za hektar gruntów klasy średniej w woj. lubelskim? Otóż wynosi ona 57 200 zł. Zaś woj. świętokrzyskie oferuje ziemię w znacznie niższej cenie – 39 848 zł/ha, co czyni ten region korzystnym pod względem ceny.

Centralna Polska – gdzie ziemia rolna klasy średniej jest droższa?

W środkowej części Polski ceny ziemi rolnej klasy średniej rosną. Najtaniej aktualnie można kupić grunty rolne IIIb i IV klasy w woj. lubuskim, gdzie za 1 hektar trzeba zapłacić 41 692 zł.

Natomiast w Wielkopolsce ceny ziemi rolnej są najwyższe – tutaj trzeba wydać 96 360 zł za 1 hektar gruntów klas IIIb i IV. Tymczasem w województwie łódzkim cena gruntów ornych klasy średniej wynosi 66 221 zł/ha. A na Mazowszu aktualnie można nabyć 1 hektar gruntów rolnych klasy średniej za 71 746 zł.

Północna Polska – gdzie ceny ziemi rolnej klasy IIIB i IV są najniższe?

W północnej Polsce ceny gruntów ornych klasy średniej są równie zróżnicowane. Tutaj 1 hektar ziemi rolnej tej klasy waha się od ok. 36 tys. zł do ok. 73 tys. zł. Konkretnie to w poszczególnych regionach północnej części kraju ceny ziemi wyglądają następująco. Najniższa cena za ziemię rolną klasy średniej jest w woj. zachodniopomorskim – 36 250 zł/ha.

Ale tuż obok w województwie pomorskim rolnicy kupią aktualnie grunty tej klasy w cenie 65 129 zł/ha. A woj. kujawsko-pomorskie oferuje ziemię za 72 850 zł za 1 hektar. Nieco mniej rolnicy zapłacą za grunty orne klasy średniej w woj. warmińsko-mazurskim – 67 371 zł/ha. Natomiast w Podlaskiem ziemia klasy IIIb i IV kosztuje już 71 509 zł za hektar.

Gdzie kupić ziemię rolną klasy średniej najtaniej?

Rolnicy, którzy szukają najtańszej ziemi rolnej klasy średniej w 2025 roku w Polsce, najkorzystniejsze oferty znajdą w województwie zachodniopomorskim i w woj. podkarpackim. Tam ceny gruntów zaczynają się od 36 250 zł i 39 343 zł za 1 hektar. Natomiast wielkopolska z ceną 96 360 zł/ha to region, który oferuje ziemię rolną klasy III b i klasy IV w najwyższej cenie.

