Aktualne ceny zbóż: nie ma powodów do narzekania

Producenci zbóż, którzy zaraz po żniwach dostarczyli ziarno do punktów skupu, dziś mogą sobie pluć w brodę. Wygrali ci, którzy mieli gdzie przechować zebrane płody.

Obecnie w punktach skupu oferują ceny znacznie wyższe niż zaraz po zbiorach. Najbardziej podrożała pszenica konsumpcyjna i paszowa oraz żyto konsumpcyjne. W dobrej cenie można też sprzedać kukurydzę i rzepak.

Podmioty skupowe aktualnie płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 740 do 900 złotych, a za pszenicę paszową od 640 do 840 złotych za tonę. Za tonę żyta konsumpcyjnego można otrzymać od 740 do 640 złotych. Plantatorzy za tonę dostarczonego rzepaku mogą otrzymać od 1600 0 do 1860 złotych, a za kukurydzę od 600 do 810 zł/t.

Jak się dowiedzieliśmy, punkty skupu zdominowała kukurydza, a drugim najczęściej przywożonym zbożem jest pszenica.