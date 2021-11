Aktualne ceny zbóż: Cenowy zawrót głowy

Ceny zbóż i rzepaku zarówno na światowych rynkach jak i krajowym podwórku cały czas rosną. Dla producentów zbóż to czas dużego zarobku, a dla innych rolników szczególnie hodowców powód do rozpaczy, ponieważ wysokie ceny zbóż przekładają się na rosnące ceny pasz.

W związku z końcówka kukurydzianych żniw największy obecnie obrót na rynku odbywa się mokrą kukurydzą, za której tonę można obecnie uzyskach około 670 złotych. Znacznie droższa jest kukurydza sucha – kosztuje od 930 do 1140 zł/t. Rekordy cenowe nadal bije rzepak. Obecnie podmioty skupowe oferują cenę od 2500 do 3360 złotych za tonę. Nieco w górę w tym tygodniu poszybowały też ceny pszenicy konsumpcyjna. Obecnie za tonę tego ziarna można otrzymać od 1100 do 1360 złotych. Nieco tańsza jest pszenica paszowa. W skupie za jej tonę oferują od 900 do 1320 złotych.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie 840 – 1150 zł/t, a jęczmień browarny od 850 do 1300 zł/t. Nieco tańszy jest owies konsumpcyjny. Podmioty skupowe oferują obecnie za niego od 650 do 940 zł/t.

– Ceny rzepaku i zbóż na światowych rynkach cały czas rosną. Przenosi się to bezpośrednio na sytuację w kraju. Popyt na zboża jest duży, a podaż ziarna zbóż i nasion rzepaku niewielka. Aktualnie największy obrót na rynku odbywa się mokrą kukurydzą. Pozostałe zboża jak tylko pojawiają się w ofertach sprzedaży natychmiast znikają. Młyny i przetwórnie pasz często zmuszone są zakupić zboże powyżej cen portowych, aby zapewnić ciągłość produkcji. Niższe ceny utrzymują się jeszcze w południowej i wschodniej części kraju. Wielu producentów, mimo że ziarno jest w magazynach a ceny są bardzo wysokie, nie decyduje się na sprzedaż – komentuje Renata Barczyk z Internetowej Giełdy Rolnej (e -WGT).