Aktualne ceny zbóż

Na rynku krajowym w dniach 27 – 28 grudnia 2017 roku pszenica konsumpcyjna była skupowana w cenie od 623 zł/t w woj. opolskim do 730 zł/t w woj. świętokrzyskim.

Średnio w kraju za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono 663 zł/t. Za pszenicę paszową w zależności od województwa płacono od 590 zł/t w woj. mazowieckim do 665 zł/t w woj. świętokrzyskim. Ziarno to skupowano średnio po 630 zł/t.

Żyto konsumpcyjne było skupowane w cenie od 497 zł/t w woj. świętokrzyskim do 600 zł/t w woj. małopolskim i podkarpackim. Średnio w kraju za to ziarno płacono 556 zł/t. Natomiast za jęczmień paszowy w skupie płacono od 555 zł/t w woj. dolnośląskim do 653 zł/t w woj. świętokrzyskim. Średnia krajowa cena tego ziarna wyniosła 592 zł/t.

Źródło: KOWR