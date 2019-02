Aktualne ceny zbóż

Rolnicy, którzy mają gdzie magazynować tegoroczne zbiory, niech nie spieszą się z ich sprzedażą, ponieważ obecnie zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych ceny zboża i rzepaku spadają. Dlatego, jak radzą maklerzy z giełdy WGT, warto poczekać na wyższe ceny.

– Podaż zbóż jest duża, a ceny zniżkują po obu stronach oceanu. Transakcje dochodzą do skutku tylko w cenach minimalnych. Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka kosztuje średnio 630 zł/t w gospodarstwie i 660 zł/t z dowozem do magazynu kupującego. Producenci oczekują na cenę 650 zł/t i więcej płaconą w swoim magazynie. Pszenicy paszowej jest bardzo dużo, ale sprzedający oczekują ceny 630-660 zł/t w gospodarstwie, co dzisiaj jest nierealne. Średnia cena suchej kukurydzy to 600 zł/t, a minimalna 575 zł/t. Kukurydza mokra oferowana jest w cenie 370 zł/t lub 400 zł/t z dowozem do odbiorcy – informuje Renata Barczyk, makler WGT S.A.

Jak ustaliliśmy ceny na południu kraju są znacznie niższe niż na północy. Wyjątkiem jest żyto konsumpcyjne, które tam (na południu) kosztuje 600-610 zł/t.

W ofertach jak zaznaczają maklerzy WGT, jest też żyto konsumpcyjne hybrydowe importowane z Ukrainy (liczba opadania 150-290) w cenie 600-610 zł/t netto w Hrubieszowie.

Źródło: WGT S.A.