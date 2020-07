Aktualne ceny zbóż

W całym kraju na pola wyruszyły kombajny – co oznacza rozpoczęcie tegorocznych żniw. Obecnie trwa koszenie jęczmienia i rzepaku, a za chwile będzie można zbierać także żyto i pszenżyto. Eksperci oceniają, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z rekordową wydajnością z hektara. Szkoda tylko, że gorzej będzie z jakością ziarna, co oczywiście oznacza niższe ceny.

– W punktach skupu zbóż nie ma jeszcze dużych kolejek, rolnicy dostarczają głównie jęczmień. Wystawiona cena skupu to 570-620 zł/t netto. Duże opady deszczu będą miały wpływ na jakość ziarna. Pszenica ozima i żyto są już dojrzałe, każdy dzień opóźnienia zbiorów i wysoki poziom wilgotności obniża liczbę opadania i wpływa na porost. Rzepak dostarczany jest na razie tylko do skupów w południowej części kraju, aktualnie obowiązujące ceny to 1650-1680 zł/t netto – informuje Renata Borczyk- analityk Internetowej Giełdy Rolnej (e – WGT).

Natomiast jeśli chodzi o ziarna zbóż z ubiegłego sezonu, to w skupach płacą od 780 do 800 złotych za tonę pszenicy oraz od 740 – 760 złotych za tonę kukurydzy. Zdaniem ekspertów jeśli ktoś ma w magazynach jeszcze ubiegłoroczne zboże, to nie powinien czekać z jego sprzedażą. Na wyższe ceny to nie można już liczyć.