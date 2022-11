Akcje Maschio Gaspardo wykupione

Bracia Maschio wykupili ponad 132 tys. akcji plus kolejne 68 tys. od regionalnych spółek finansowych Friulia i Veneto Sviluppo. Tym samym Maschio Gaspardo powraca w ręce rodziny Maschio.

W kwietniu 2022 roku bracia Mirco i Andrea Maschio, prezesi odpowiednio Maschio Gaspardo i Maschio Holding, całkowicie przejęli rodzinną firmę. W szczególności Maschio Gaspardo odkupił 132 744 akcji posiadanych przez regionalne spółki finansowe Friulia i Veneto Sviluppo, podczas gdy spółka dominująca Maschio Holding nabyła kolejne 68 326 akcji od Veneto Sviluppo.

Skup akcji, możliwy dzięki solidności finansowej ostatnich lat i pozytywnej tendencji ostatnich miesięcy, wspiera rozwój Grupy i kładzie podwaliny pod dalszą fazę rozwoju. Teraz kapitał należy do Maschio Holding w 60,35%, Maschio Gaspardo w 32,94% i Friulii w 6,71%, ponieważ inwestor instytucjonalny kupił 27 020 akcji od Maschio Holding.

Wielka satysfakcja

Operację potwierdzają „słuszność przyjętej strategii i naszą zdolność do skutecznego reagowania na bieżące wyzwania. Osiągnięty cel jest wynikiem stabilnego zarządzania i pracy naszych pracowników w różnych obszarach geograficznych ” wyjaśnia Luigi De Puppi, CEO Maschio Gaspardo.

Mirco Maschio jest również zadowolony z wyników, według którego „przejście na zrównoważone rolnictwo odgrywa fundamentalną rolę w procesie ponownego uruchomienia. Naszym celem jest połączenie długoterminowej rentowności z wprowadzaniem nowych technologii i dbałością o środowisko, a wszystko to razem z pracownikami “.

„Doszliśmy tak daleko, ponieważ – dodaje Andrea Maschio – poprawiliśmy szybkość reakcji na zapytania rynku dzięki większej segmentacji działu R&D i włączeniu nowych zasobów. Ponadto udoskonaliliśmy procesy wewnętrzne i zainwestowaliśmy w cyfryzację jak również w rozwój produktu, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wydajności sprzętu”.

Udany restart

Andrea i Mirco Maschio nabyli 41% akcji Maschio Gaspardo w 2015 roku. Od tego czasu plan ponownego uruchomienia rozpoczął się od strategii skoncentrowanej na podstawowej działalności i inicjatywach wspierających wzrost. Po pozytywnym roku 2020 Grupa zamknęła rok 2021 z obrotami w wysokości 390 milionów euro i zadłużeniem finansowym netto poniżej 70 milionów euro.

Doskonałe wyniki to efekt usprawnienia procesów łańcucha dostaw, optymalizacji mocy produkcyjnych, redukcji kapitału obrotowego netto oraz ekspansji na rynki międzynarodowe. Dziś Maschio dystrybuuje sprzęt w 114 krajach, a sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowi 85% całkowitego obrotu.

O Maschio-Gaspardo

Firma Maschio Gaspardo, z główną siedzibą w Capodarsego we Włoszech, założona została w 1964 roku przez Egidio Maschio. Obecnie produkcja prowadzona jest w 8 fabrykach zlokalizowanych na terenie Włoch, Rumunii, Chin oraz Indii. Za dystrybucję produktów na świecie odpowiada 13 własnych przedstawicielstw oraz niezależne sieci dilerskie / importerzy w poszczególnych państwach. W 2021 roku ok. 1.900 pracowników zatrudnionych w Grupie Maschio-Gaspardo odpowiadało za wyprodukowanie i dostarczenie do klientów ok. 70.000 maszyn i urządzeń.

Polskie przedstawicielstwo grupy Maschio-Gaspardo rozpoczęło działalność w 2005 roku i odpowiada za rynek Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Oprócz prowadzenia aktywności handlowych oraz marketingowych, wyspecjalizowani specjaliści wspierają dilerów i klientów w codziennym użytkowaniu maszyn, zapewnieniu dostępności części eksploatacyjnych i zamiennych do maszyn.

Źródło: Maschio Gaspardo