Akcesoryjna nawigacja Deutz-Fahr w bardzo korzystnej cenie, ale trzeba się spieszyć

Systemy nawigacji rolniczej z funkcjami automatycznego prowadzenia i mapowania pól wkraczają do coraz większej liczby ciągników. Bardzo korzystną cenowo propozycją jest pokazana na kieleckim Agrotechu nawigacja akcesoryjna Topcon, którą oferuje firma Deutz-Fahr, ale warto się pospieszyć bo liczba nawigacji w tej cenie jest ograniczona.

reklama

reklama

Część rolników nie wyobraża sobie dziś pracy bez nawigacji polowej, która wyznacza proste linie przejazdów minimalizując nakładki, a tym samym oszczędzając jakże dziś cenne środki ochrony roślin czy nawozy. Dokładność, jaką oferują obecne nawigacje, jest na poziomie 2 cm, a to dzięki dostępowi do darmowej korekty sygnału RTK, kiedy to pod koniec 2022 roku opłaty za tą usługę zostały zniesione i darmowy dostęp zyskało szerokie grono odbiorców.

Cena może zachęcać

Widząc jakie zainteresowanie wzbudzają systemy automatycznego prowadzenia, firma Deutz-Fahr wprowadziła niedawno do swojej oferty zestaw nawigacji w bardzo konkurencyjnej cenie 26,5 tys. zł netto, który na tle rynku wygląda bardzo ciekawie.

reklama

De facto jest to nawigacja Topcon Value Line Steering, która oferuje bardzo dobrze wykonaną elektryczną kierownicę, duży dotykowy monitor 10,1 cala, odbiornik GNSS XC1 czy korektę RTK 2 cm. Oczywistością jest także obsługa maszyn Isobus UT, gniazdo 11783 czy też automatyczne zawracanie U-TURN. Nawigację można oczywiście zamontować do innych marek ciągników, nie musi to być tylko Deutz-Fahr.

reklama

reklama

Detale, na które warto zwrócić uwagę

– Ważną rzeczą na którą klienci nie zwracają uwagi jest fakt, że kierownica elektryczna oferowana w sprzedawanej przez nas nawigacji posiada homologację, co jest szczególnie istotne przy częstym przemieszczaniu się po drogach publicznych. O ile oczywiście przy pracy w polu nie ma to znaczenia, to już w przypadku jady drogami publicznymi i jakimś zdarzeniu drogowym może to mieć ogromne znaczenie- mówi Łukasz Wasak z firmy Deutz-Fahr.

Podkreślając zalety oferowanej przez Deutz-Fahra nawigacji specjalista zwraca jeszcze uwagę na jeden dosyć istotny szczegół, a mianowicie na to, że nawigacja ta nie ma żadnych problemów z łącznością i uzyskaniem korekty sygnału RTK, co jak mówi w przypadku najtańszych dostępnych na rynku nawigacji nie jest wcale takie oczywiste.

Przeglądając oferowane podczas Agrotechu, systemy nawigacyjne, których było naprawdę dużo, trzeba przyznać, że system oferowany przez firmę Deutz-Fahr wypada bardzo korzystnie pod względem ceny i możliwości, ale jeśli ktoś chciałby się na niego zdecydować to warto się pospieszyć, gdyż jak usłyszeliśmy, liczba zestawów w tej cenie jest ograniczona.

reklama

reklama