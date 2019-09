AKAPIT® 125 EC – nowy uniwersalny i ekonomiczny środek do zwalczania chwastów jednoliściennych od CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, rozszerza swoją ofertę o wyjątkowo skuteczny herbicyd AKAPIT® 125 EC. Nowy produkt to selektywny herbicyd stosowany do zwalczania chwastów jednoliściennych w wielu uprawach dwuliściennych, takich jak rzepak, ziemniak czy warzywa. AKAPIT® 125 EC to produkt dla rolników, którym zależy na wysokiej skuteczności zwalczania szerokiego spektrum chwastów oraz bezpieczeństwie upraw we wczesnych fazach ich wzrostu. Jest to środek zarówno uniwersalny jak i ekonomiczny – możliwe jest jego zastosowanie na wielu rodzajach upraw przy zastosowaniu różnych dawek.

Do zwalczania chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym, a także w wielu innych uprawach CIECH Sarzyna proponuje dwa graminicydy: cieszący się dużą popularnością wśród rolników produkt LABRADOR® EXTRA 50 EC oraz nowość – AKAPIT® 125 EC, zawierający bardzo dobrze znaną i cenioną za swoje właściwości substancję aktywną fluazifop-p–butyl.

– W ostatnich latach występuje coraz większy problem występowania chwastów jednoliściennych w wielu ważnych uprawach. Spowodowane jest to kompensacją chwastów, czyli zastępowaniem jednej grupy chwastów przez inne. Już kilka roślin miotły zbożowej czy chwastnicy jednostronnej na metr kwadratowy może mieć znaczący wpływ na spadek plonu. Jednocześnie rośliny te mają bardzo dużą zdolność namnażania się, a ich nasiona mogą przetrwać w ziemi nawet do 20 lat. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oferujemy sprawdzony środek o szerokim spektrum działania – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów w biznesie AGRO Grupy CIECH.

Optymalny dobór koformulantów do formy użytkowej herbicydu AKAPIT® 125 EC, umożliwia zastosowanie o ponad 16% niższej dawki substancji aktywnej w celu osiągnięcia porównywalnej skuteczności chwastobójczej przy stosowaniu innych produktów zawierających tę substancję. Dodatkowo, przejrzysty sposób dawkowania daje możliwość doboru dawki w szerokim zakresie dla większości gatunków chwastów. To wszystko, w połączeniu z podstawowymi cechami substancji czynnej, sprawia, że AKAPIT® 125 EC wykazuje większe bezpieczeństwo dla roślin uprawnych niż inne graminicydy.

Fluazifop-p-butylowy (kwasy arylofenoksypropionowe) to substancja czynna zalecana do zwalczania chwastów trawiastych (w tym samosiewów zbóż) w wielu uprawach roślin dwuliściennych. Pobierany jest przez liście traw, przemieszcza się we fleomie i ksylemie. W trawach jednorocznych kumuluje się w merystemach, a w wieloletnich w korzeniach i rozłogach. Jest inhibitorem karboksylazy acetylokoenzymu A (CoA). Minimum temperaturowe potrzebne do działania to 5-8o C, a optymalna temperatura dla jego stosowania to 15-25o C. Nie należy wykonywać zabiegu w temperaturze powyżej 27o C. Substancja rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji można uprawiać rośliny dwuliścienne.

Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie www.ciechagro.pl (m.in. w zakładkach „Porady eksperta” oraz „Atlas chwastów”) lub na kanale „CIECH Sarzyna” na portalu YouTube.

