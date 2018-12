Zgłoszenia na XVII Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie można przesyłać jeszcze tylko do niedzieli, 18 marca Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zapraszają przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw do Maróza w dniach 17 – 19 maja. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Akademia Skutecznego Działania”.

– Dlaczego „Akademia Skutecznego Działania”? Porozmawiamy o tym, jak działać, żeby osiągać założone cele i unikać niepowodzeń. Aby tak się stało, musimy dobrze określić do czego dążymy, pozyskać aprobatę i wsparcie lokalnej społeczności, zjednać sobie sojuszników oraz przekonać do siebie przeciwników. Sporo miejsca poświęcimy zbliżającym się wyborom do samorządu – będziemy rozmawiać o roli radnych, wójtów i burmistrzów. Zastanowimy się, o co warto pytać kandydatów i czego możemy wymagać od tych, którzy zostaną wybrani. Poruszymy kwestie organizacyjne i prawne związane z wyborami – informuje Fundacja Wspomagania Wsi.

W spotkaniu mogą wziąć udział członkowie lokalnych organizacji, sołtysi oraz radni z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Większość kosztów udziału pokrywają organizatorzy (z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 35 zł oraz kosztów dojazdu). Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca.

Źródło: FWW