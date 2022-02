Agrounia zapowiada protesty rolników

Wczoraj w Środzie Wielkopolskiej jeden z liderów Agrounii, Filip Pawlik, zapowiedział na 9 lutego protesty rolników przeciwko rosnącym cenom żywności, a także środków do produkcji.

– Spotykamy się pod hasłem “Agrounia widzi więcej”. Agrounia widzi narastającą drożyznę, na którą się nie zgadza. Ta drożyzna jeśli chodzi o drożejącą żywność nie przekłada się na portfele rolników, producentów żywności i przedsiębiorców. Nie zgadzamy się na wysokie ceny prądu, gazu, nawozów. Nie zgadzamy się na szalejącą inflację – mówił wczoraj Filip Pawlik, jeden z działaczy Agrounii.

– Jest to protest ostrzegawczy i robimy go lokalnie. Robimy ten protest w kilkunastu miejscach w kraju, a w woj. wielkopolskim będą się odbywać te protesty w kilku miejscach. […]. Jeżeli nie przyniesie on rezultatów […], będziemy protestować mocniej, tak jak na Agrounię przystało.

Głównym postulatem Agrounii ma być hasło “stop drożyźnie; na razie nie są planowane blokady dróg; protesty mają się odbyć w formie przejazdów traktorami.