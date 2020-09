Agrounia zapowiada protesty przeciwko tzw. piątce Kaczyńskiego

To nie koniec emocji związanych z “piątką Kaczyńskiego”. Agrounia zapowiada protest 30 września na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

W komunikacie organizacji czytamy: “Prace sejmu, zachowanie parlamentarzystów spowodowało, że nasza praca jest zagrożona a los polskiego rolnictwa niepewny.

Co nagle, to po diable. Wszyscy mamy kilka dni by się zorganizować i licznie zameldować w Warszawie. 30 IX widzimy się na Placu Trzech Krzyży od 10:00

Za organizacje wspólnej manifestacji odpowiedzialne są różne organizacje rolnicze. Dokładny skład komitetu protestacyjnego zaprezentujemy już niedługo.” – Zaczniemy o godzinie. 10.00 na warszawskim Placu Trzech Krzyży. Powiem wprost: wszystko co ostatnio dzieje się w Sejmie i w rolnictwie, powoduje, że nie możemy być obojętni i nie możemy przyglądać się temu biernie. Musimy jasno wyrazić nasz sprzeciw i jasno pokazać, że rolnicy to są osoby, które mają swoje zdanie i nie pozwolą aby krzywda działa się ich rodzinom, a w konsekwencji całemu społeczeństwu! – powiedział lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Niepokój rolników budzi fakt, że pomimo wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy co do obecnej formy ustawy, ewentualne weto zostanie odrzucone przez wymaganą większość w parlamencie (3/5 głosów). Przypomnijmy, że za ustawą zagłosowało 356 posłów, przeciw było 75, a wstrzymało się od głosu 18.

Przeciwko ustawie zagłosowało 38 posłów PiS (w tym politycy Solidarnej Polski), a 15, m.in. z Porozumienia Jarosława Gowina, wstrzymało od głosu. Przeciwko ustawie w większości zagłosowali politycy koalicji PSL-Kukiz 15′ (dwóch polityków było za, trzech wstrzymało się od głosu). W całości przeciwko ustawie zagłosowali politycy Konfederacji.