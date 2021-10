Agrounia zablokowała tory w Woli Baranowskiej na Podkarpaciu. „Nie wyjedzie stąd ani jedna tona nawozu” 

Działacze związani z Agrounią zablokowali tory w miejscowości Wola Baranowska na Podkarpaciu. – Nie wyjedzie stąd ani jedna tona nawozu – grzmiał dzisiaj Michał Kołodziejczak.

– Agrounia zablokowała tory, z których codziennie na Ukrainę wyjeżdżają tysiące ton polskich nawozów. Właśnie dziś, gdy polskim rolnikom ich brakuje lub muszą je kupować za gigantyczne ceny. Od kilku tygodni ceny mocznika, saletry czy polifoski szaleją. Rząd, spółki Skarbu Państwa nie robią nic, by naprawić sytuację – czytamy w komunikacie Agrounii.

– Bierność rządu oraz brak długookresowej strategii spółek Skarbu Państwa doprowadza nas do ruiny. Jednak oprócz tego, że codziennie upadają setki gospodarstw rolnych, a ludzie tracą pracę i majątki to na tej sytuacji ucierpią wszyscy Polacy – czytamy w komunikacie uzasadniającym blokadę.

– Podczas gdy europejskie rynki wstrzymały produkcję, by zachować gaz dla swoich obywateli – nasi wykorzystują go na potęgę i co najgorsze sprzedają za granicę. Gdy surowców na rynkach zabraknie- Europa będzie miała i gaz i nasze, polskie nawozy, a my zostaniemy z niczym – mówił Michał Kołodziejczak.