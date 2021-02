Agrounia z własnym projektem zmian w zakresie wypłat emerytur rolniczych. Ten jest już w Senacie

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej lider Agrounii, Michał Kołodziejczak, odniósł się do informacji medialnych, zgodnie z którymi od 2022 roku zamknięta byłaby możliwość ubezpieczenia w KRUS dla rolników, którzy prowadzą nawet niewielką działalność gospodarczą. Agrounia przedstawiła też projekt zmian w zakresie wypłaty emerytur KRUS.

Kołodziejczak skomentował też stwierdzenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, który mówił, że nie wie nic o planowanych zmianach. Uznał, że zaskoczenie ministra Pudy przypomina sytuację Krzysztofa Ardanowskiego, który piastując stanowisko ministra rolnictwa “rzekomo nie wiedział o pracach nad tzw. piątką dla zwierząt”.

– Nie będzie wiejskiego chleba, nie będzie wiejskich wędlin, nie będzie wiejskich drobnych usług, nie będzie drobnego wiejskiego handlu […], nie będzie drobnego przetwórstwa, do którego my rolnicy byliśmy zachęcani, bo ma to być dodatkowa działalność gospodarcza, którą zajmują się rolnicy […]. Nie wyobrażam sobie, by teraz rolnicy, którzy wypiekają chleb dla mieszkańców miast byli skazani na płacenie ZUS-u. Jest to cios wymierzony w miasta, w ludzi, którzy będą chcieli kupować wiejskie wędliny, sery, chleby, którzy będą chcieli korzystać z agroturystyki. Jest to cios wymierzany w coraz lepiej realizowane przez polskich rolników skracanie łańcuchów dostaw – mówił dzisiaj Kołodziejczak.

– Ani minister, ani premier nie zaprzeczyli, że takie prace trwają […]. Minister powiedział jedynie: “ja nic o tym nie wiem, do resortu nic nie trafiło”. Mamy kolejnego ministra, który nie wie o ustawach przygotowywanych dla jego resortu. Mieliśmy wcześniej ministra, który nie wiedział o “piątce dla zwierząt” – dodał.

Podczas konferencji przedstawiono również projekt zmian o wypłacie emerytur dla polskich rolników.

– Dzisiejsze prawo mówi, że każdy rolnik, który chce przejść na emeryturę musi pozbyć się ziemi […]. Problem pojawia się, kiedy taki rolnik nie ma następcy – stwierdził Kołodziejczak.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, że obecnie obowiązujące przepisy tworzone były w zupełnie innych warunkach i nie uwzględniano podczas ich tworzenia powszechnego dzisiaj zjawiska “uciekania” młodzieży do miast.

– Emerytura rolnicza składa się z dwóch części: składkowej (gwarantowanej, która jest wypłacana) i uzupełniającej, która jest zawieszana. Problem polega na tym, że zawieszanych jest 95% wypłaty, co oznacza, że do wypłaty pozostają śmieszne wręcz pieniądze […] ok. 100 zł miesięcznie […]. Postulujemy, a wręcz przygotowaliśmy projekt, aby konkretne rozwiązanie wprowadzić. W przypadku, kiedy rolnik nie ma zstępnych; nie ma dzieci, wnuków, którym mógłby przekazać gospodarstwo rolne, wówczas może nadal je prowadzić, a ta część uzupełniająca nie jest zawieszana. Otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości – mówił pełnomocnik prawny Agrounii, Tomasz Gabryelczyk.

– Nie może być tak, że ktoś płącił skłądkę przez 45 lat, a teraz osiąga wiek emerytalny i jest zmuszany do sprzedaży gospodarstwa. Jest to nierówność wobec prawa – dodawał Kołodziejczak.

Dodał także, że projekt jest już w Senackiej Komisji Ustawodawczej.